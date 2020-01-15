Burhaniye’de Bilim Sanat Merkezi sınavları başladı

Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi öğrenci tanılama uygulaması başladı. Sekiz Eylül İlkokulunda düzenlenen sınavlara 3 bin 720 öğrencinin katılacağı açıklandı.

Burhaniye’nin yanı sıra, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden öğrencilerinde katıldığı sınavlara bu güne kadar 520 öğrenci iştirak ederken, 21 Mart’a kadar devam edeceği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ve Edremit Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Erdoğan Aslantaş’ın gözetiminde yapılan sınavlarda bina sorumluluğunu ise Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar yapıyor. Sınavların ilgi gördüğünü anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, sınavların 21 Martta sona ereceğini ve 18 Nisanda ise telafi sınavı yapılacağını söyledi. Zihni, yaz aylarında ise mülakat yapılacağını anlattı.

BALIKESİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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