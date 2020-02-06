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Balıkesir'de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu Vali Yazıcı, "Afet olaylarına karşı saha ...

İHA

Balıkesir'de meydana gelebilecek herhangi bir afete karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla görüşüldü. Vali Ersin Yazıcı, afet ve acil durum hallerinde alınacak önlemleri değerlendirmek, kamu kurumkuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Balıkesir'de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu Vali Yazıcı, "Afet olaylarına karşı saha tatbikatı yaptık"

Balıkesir'de meydana gelebilecek herhangi bir afete karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla görüşüldü. Vali Ersin Yazıcı, afet ve acil durum hallerinde alınacak önlemleri değerlendirmek, kamu kurumkuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti.
Afet risk ve tehlikeler ele alındı
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin’in olası afetlere karşı yapılan hazırlıklar ve 1999 depreminden bugüne gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yaptığı toplantıda, İlimizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlar karşısında uygulamaya konulacak olan planlar ve afet yönetimini ilgilendiren konular masaya yatırılırken, ana ve destek çözüm ortağı kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, İlin afet risk ve tehlikeleri de ele alındı.
Yaşanan depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bundan sonraki süreçte yapılması gereken iş ve işlemler planlandı.
Vali Ersin Yazıcı toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasını; İdlib'te şehit olan askerler, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve vatandaşlarımız ile 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ile Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek başlattı.
Vali Yazıcı, "Afet olaylarına karşı saha tatbikatı yaptık"
Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'de meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla 24 Eylül 2019 tarihinde saha tatbikatı yaptıklarını ifade etti.
Vali Yazıcı, "Balıkesir depremde öncelikli yerler arasındadır"
Afet müdahale planının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Özellikle depreme karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek ve afetin diğer türlerine dönük olarak da alınması gereken tedbirler ile ilgili çalışmaları gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere yurdumuzun büyük bir bölümü 1. Derece Deprem Bölgesinde, Balıkesir ilimizde depremde öncelikli yerler arasındadır. Bu toplantının amacı afetlere karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmek, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamaktır. Uygulama noktasında birliktelik sağlamak suretiyle bundan sonraki çalışmalarımızda daha sağlıklı bir şekilde yol alacağımıza inanıyorum" dedi.
Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımızın yanında olacağız"
Afete maruz kalmamak için bir takım önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, "Farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda, afete müdahalede TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) planımızla bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Olası bir afet durumunda başkanlığımda oluşturulacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından koordinasyon sağlanacak ve TAMP Planı çerçevesinde afetin her aşaması düşünülerek hazırlanmış olan ve kurumların görevlerinin tam anlamıyla belirlendiği müdahale planımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ayrıca özellikle okullarda yaptığımız eğitim ve seminerlerle hem vatandaşlarımızı hem de öğrencilerimizi afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek, sorumluluk ve duyarlılık içerisinde, her zaman depreme karşı duyarlı ve hazırlıklı olarak halkımızı bilinçlendirmektir. Depreme hazırlık seviyesini arttırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında, eğitim çalışmalarımız çok önemli. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık" şeklinde konuştu.
AFAD Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda plan kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, oluşturulan ekiplerin ekip yapılanması, hizmet grubunun nasıl hareket edeceği, emir komuta zinciri, eğitim ve tatbikatlar, ilin afet senaryosu ve destek çözüm ortaklarının personel ve araç sayıları konularında değerlendirmeler yapıldı.

BALIKESİR

06 Şubat 2020 Perşembe

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