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(Özel) İdlib gazisi Mustafa Aydoğan: "Buradayım ama aklım silah arkadaşlarımda" "İyileşir iyileşmez arkadaşlarımın yanındayım"

İHA

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin topçu ateşi sonucu ayağından yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan'ın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un ziyaret ettiği gazi Aydoğan, aklının hala silah arkadaşlarında olduğunu söyledi.

(Özel) İdlib gazisi Mustafa Aydoğan: "Buradayım ama aklım silah arkadaşlarımda" "İyileşir iyileşmez arkadaşlarımın yanındayım"

Suriye’nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin topçu ateşi sonucu ayağından yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan'ın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un ziyaret ettiği gazi Aydoğan, aklının hala silah arkadaşlarında olduğunu söyledi.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşayan İdlib gazisi Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan, Tıp Fakültesi Hastanesinde kendisine çok iyi bakıldığını söyledi. Suriye’deki silah arkadaşlarına da selam gönderen gazi Mustafa Aydoğan tamamen iyileştiği zaman görevine kaldığı yerden devam etmeyi düşündüğünü ifade etti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da İdlib gazisi Aydoğan’ı ziyaret ederek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktor Devrim Akseki: “Sağlık durumu gayet iyi”
Gazi Mustafa Aydoğan’ın tedavisini yürüten Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Devrim Akseki, gazinin sağlık durumunun iyi olduğunu, yaranın enfeksiyon kapmaması için çaba gösterdiklerini söyledi. Akseki, “Gazimiz bir şarapnel yaralanması sonucunda 11 gün sonra bize ulaştı. Yaptığımız inceleme ve tetkiklerde ayakta bir giriş ve çıkış deliği olan ve içeride ayakta tarak kemikleri dediğimiz kemiklerin iki ya da üç tanesinde parçalı kırıktan oluşan bir yaralanma söz konusuydu. Şu an tedavisi devam ediyor. Antibiyotik alıyor bir enfeksiyon gelişmemesi ile ilgili. Görünen kötü bir durum yok. Her şey yolunda görünüyor. Bir enfeksiyon gelişmemesi için de gayret gösteriyoruz. Yumuşak dokuyla ilgili süreç tamamlandığında bir kemik ameliyatı da geçirecek. İnşallah eski sağlığına kavuşturmak adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Aydoğan: “Sağlığıma kavuştuktan sonra arkadaşlarımın yanına döneceğim”
Mustafa Aydoğan topçu ateşi sonrasında yaralandığını ifade ederek, “Sarıkamış Komanda Birliği’nde görevli uzman çavuşum, aynı zamanda uzman nişancıyım. 57’nci Komando Tugayı’nın personeliyim. Yıllardır böyle çeşitli görevlerde yer aldım. En son İdlib’de topçu ateşine maruz kalıp 8 arkadaş yaralandık. Bize ilk zırhlı ambulanslarla gelip Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bizi çıkarıp Hatay Devlet Hastanesi’nde bir süre müşahede altında tuttular. Sonra diğer yaralılara yer açmak için GATA’ya gönderdiler. GATA’da memleketim olan Balıkesir’de tedavime devam etmek istediğimi söyledim. Onlar da beni Balıkesir’e yönlendirdiler. Şu an Balıkesir Üniversitesi’nde tedavime devam ediyorum. Sağ olsun hocalarım gayet iyi ilgileniyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz buradayız ama aklımız hala orada bıraktığımız silah arkadaşlarımızda. Dün yine bir saldırıya uğradılar, bir tane arkadaşımızı şehit verdik. Şu an tek yapabildiğim onlar için dua edebilmek. İnşallah onlar da ailelerinin yanına sağ salim dönerler. Şehitlerimizin ve yaralı arkadaşlarımızın babaları da değer veriyordur mutlaka ama özellikle annelerine sabır ihsan ediyorum. İnşallah onlar da tez vakitte oğullarına kavuşurlar. Tabi Balıkesir Üniversitesi’nde tedavim bittikten sonra yani tamamen sağlığıma kavuştuktan sonra en kısa zamanda arkadaşlarımla birlikte yine kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anne Asiye Aydoğan: “Allah analara babalara sabır versin”
Gazi Mustafa Aydoğan’ın annesi Asiye Aydoğan ise oğlunun yanında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Oğlum yanımda mutluyuz, diğer yaralılara da acil şifalar diliyorum. Onların analarına babalarına da sabır ihsan ediyoruz” dedi.

Rektör İlter Kuş: “Başımızın tacısınız”
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş İdlib’de yaralanan Komando Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan’ı hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Gaziye geçmiş olsun dileklerini de belirten Prof. Dr. İlter Kuş, “Öncelikle geçmiş olsun, verilmiş sadakan varmış, Allah korumuş. Bigadiçli gazimizi aldık, üniversite hastanemizde tedavisi sürecek. Bugün tedavisi başladı. Bütün personelimiz, doktorlarımız elinden gelen her şeyi yapacak. Allah’ın izniyle buradan sağlıklı bir şekilde taburcu olacak, gidecek. Dolayısıyla buradan bir kez daha şehitlerimizi minnetle, saygıyla anıyorum, mekanları cennet olsun. Bizim üzerimize düşen görev size burada iyi bakmak, gerekli bütün hassasiyeti göstermek. Başımızın tacısınız. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. İnşallah gereği yapılacak ve sağlıklı bir şekilde hastanemizden uğurlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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