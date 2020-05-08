Üretici bakla fiyatından memnun

<br>Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, taze bakla hasadına koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek başlandı. Üreticiler 5 liraya alıcı bulan bakla fiyatından memnun.<br>Burhaniye'de taze bakla hasadına başlandı. Bakla hasadında koronavirüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Öte yandan hasadı yapılan baklanın 5 liraya kadar alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.<br>Baklada bu yıl kazancın iyi olduğunu belirten çiftçi Mehmet Ekşi, "Bu sene bakla yılıymış. 5 dekarlık tarlama bakla ektim. Güzel de verimi var. 5 liraya alıcı buluyor. Şu anda hasat yapıyoruz. Hasat sırasında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. 2-3 metre aralıklarla bakla topluyoruz. Zeytinlerin arasında üstelik baklamız. Bakla, zeytinlerin arasında dahi olabiliyor. Bakla, bu sene para kazandırdı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY<br>2020-05-08 11:44:24<br>
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