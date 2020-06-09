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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursunbey OSB Yönetimi Toplandı

İHA

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu pandemi döneminin ardından ilk kez toplandı. Yönetim OSB ile ilgili önemli kararlar aldı.

Dursunbey OSB Yönetimi Toplandı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu pandemi döneminin ardından ilk kez toplandı. Yönetim OSB ile ilgili önemli kararlar aldı.
Dursunbey'de yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarının yanısıra OSB'ye yatırımcıların talepleri de artarken pandemi dönemi sonrası OSB yönetim kuruluda ilk kez toplandı.
Dursunbey Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Yönetim kurulu üyeleri Erdem Özer, Sadettin Aslan, Mustafa Korkmaz ve OSB yöneticileri katıldı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan OSB'deki son gelişmeler ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını belirtti. Başkan Bahçavan açıklamasında; "OSB'mize gelen yeni yatırımcıların arsa taleplerini değerlendirdiğimiz toplantıda, yatırımcılarımızın inşaat yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi harçlarını tespit ettik. Arsa bedellerini de güncellediğimiz toplantıda devam eden altyapı işleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde OSB'mizde ki yeni gelişmeler ve tahsisini yaptığımız yeni yatırımcılarımız ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağım" dedi.

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