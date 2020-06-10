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Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi. Jandarma ekipleri 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan M.H.yi yakalayarak, cezaevine teslim etti.
Balıkesir Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 34 bin 14 kişi sorgularken, Altıeylül ilçesinde 5, Ayvalık ilçesinde 5, Balya'da 3, Bandırma'da 3, Bigadiç'te 4 Burhaniye'de 2 , Edremit'te 27, Erdek'te 3, Gömeç'te 1, Gönen'de 2, İvrindi 8, Karesi'de 10, Kepsut'ta 4, Marmara Adasında 1, Savaştepe'de 1 ve Susurluk ilçesinde 3 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 82 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri ayrıca, Altıeylül ilçesi Çiftlik mahallesinde "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Basit Yaralama" suçlarından 3 ayrı arama kaydından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. isimli şahıs yapılan titiz çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesi Paşaköy mahallesinde yakalayarak Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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