Edremit’te çevre ve iklim konuşuldu Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te çevre ve iklim konuşuldu Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı yapıldı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı 1'e ev sahipliği yaptı. Çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konuların çalışıldığı çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Çözüm üretebildiğimiz sürece güçlüyüz" dedi. Yılmaz ayrıca 'Sıfır Atık Mavi Sözü' vererek, denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti.

Edremit’te çevre ve iklim konuşuldu Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı 1'e ev sahipliği yaptı. Çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konuların çalışıldığı çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Çözüm üretebildiğimiz sürece güçlüyüz" dedi. Yılmaz ayrıca 'Sıfır Atık Mavi Sözü' vererek, denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti.
Çok sayıda kent konseyi temsilcisi ve çevre derneklerinin katılımıyla Edremit'te gerçekleştirilen çalıştayda Balıkesir'deki çevre ve iklim değişiklikleri ile ilgili konular masaya yatırıldı. Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra BASKİ, DSİ, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerin de katıldığı çalıştayda, konusunda uzman birer moderatörün bulunduğu 5 atölye masasında katılımcılar; deniz ve kıyı kirliliği, kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bilinci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler gibi konu başlıklarını çalıştı.
Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde; Edremit Kent Konseyi, Burhaniye Kent Konseyi, Ayvalık Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, Havran Kent Konseyi, Edremit Çevre Platformu ve Körfez Çevre Platformları ile işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda ayrıca “Balıkesir’de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” paneli ile “En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği” konferansı gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden çalıştayda çevrimiçi anketler ve oylamalar yapıldı. Yapılan oylama ve anketler neticesinde ortaya çıkan konu başlıkları ve temalar, 'Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı 2’nin içeriğinin belirlenmesine de katkı sağlayacak.
Açılış konuşmasını Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin'in gerçekleştirdiği çalıştayda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölge hakkında alınacak tüm kararları, orada yaşayan insanlarla birlikte alınması gerektiğini vurguladı. Çalıştaydan çıkan verilerin Balıkesir ve bölgenin sorunlarını net bir şekilde ortaya koyacağına inandığını kaydeden Başkan Yılmaz, çıkan sonuçların bilimsel olarak araştırılıp değerlendirileceğini ifade etti. "Sorunu net bir şekilde ortaya koyup gerçek çözümler üretebildiğimiz sürece güçlüyüz" diyen Yılmaz, aklın ve bilimin ışığında mutlaka bir çözümün olduğu söyledi.
Büyükşehir ile birlikte Körfez bölgesinde büyük bir değişim başladığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, vahşi depolamanın önüne geçmek adına kurulan entegre tesis ile çöpten elektrik üretmeye başladıklarını ifade etti. Ortaya konacak çözümlerinin bölgenin iklimsel ve coğrafi yapısı ve insan değerleriyle uyuşması gerektiğinin de altını çizen Yılmaz, "Kararları beraber almamız lazım. Yaz ve kış nüfusundaki farklılıklar nedeniyle sistemi oryante etmek zor. Bu nedenle aklın ve bilimin ışığında, bölge halkıyla birlikte planlamalar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
"Burada söylenen her cümle bir değer" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Yücel Yılmaz, "Siyaset gözetmeksizin çevre ve iklim ile ilgili tüm konuları birlikte yönetmemiz gerektiği inancındayım. Çünkü ikinci bir Körfez, ikinci bir Balıkesir yok. Eğer bunu doğru yönetemezsek vah halimize. Ben kendimi şanslı hissediyorum. İnsanımız bilinçli, insan kaynağımız nitelikli. Bizim insanımız bu işi yönetebilir. Bu insan varlığımızla bu işi mükemmel yaparız" dedi.
Balıkesir'in tüm gücü ve dinginliği ile güzel bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği'nin üyesi olduğunu hatırlatarak "Birliğimiz ile beraber Marmara havzasını koruyor ve çevresindeki şehirlerin endemik bitkisinden, hayvanların yaşam alanlarına, hava kirliğinden su kirliliğine kadar sürekli ölçümlemeler yapıyoruz" dedi.
Körfez'de çöp sorunu ortadan kaldıracak bir tesis inşa edeceklerini belirten Yılmaz, tesisin inşa edileceği yeri Körfez bölgesindeki kent konseylerinin belirlemesini istedi ve "Bu sorun Yücel Yılmaz’ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin veya Edremit Belediyesi’nin değil, bu şehrin sorunudur" açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliğine de destek veren Başkan Yücel Yılmaz, 'Sıfır Atık Mavi Sözü' vererek, denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşıdan karşıya geçerken alkollü sürücünün çarptığı Egehan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken alkollü sürücünün çarptığı ...
Kocaeli’ne uğurlanan Kaymakam Ekrem Çalık: “Kalbimin yarısını Erdek’te bırakıyorum”
YEREL HABERLER Kocaeli’ne uğurlanan Kaymakam Ekrem Çalık: “Kalbimin ...
Erdek Ocaklar'daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Erdek Ocaklar'daki orman yangını söndürüldü
Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi
Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor
YEREL HABERLER Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor
Camide çoraplar bedava
YEREL HABERLER Camide çoraplar bedava
Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi
YEREL HABERLER Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi
Erdek'te orman yangını
YEREL HABERLER Erdek'te orman yangını
Alkollü sürücünün çarptığı Egehan, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı Egehan, hayatını kaybetti
Çaldığı 112 bin TL değerindeki kablolarla yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı 112 bin TL değerindeki kablolarla yakalandı
Edremit’te kuralsız motosiklet kullanımına izin yok Polisten motosiklet uygulamasında toplamda 142 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Edremit’te kuralsız motosiklet kullanımına izin ...
Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
Şampiyonlar Ligi'nden Balıkesir'e
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi'nden Balıkesir'e
Edremit Belediyesi’nden su kaplumbağalarına can suyu Kuruyan derede kalan kaplumbağalara su takviyesi yapıldı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden su kaplumbağalarına can ...
Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu (3)
YEREL HABERLER Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek ...
Edremit Belediyesi ömürlük yuvası oldu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi ömürlük yuvası oldu
200 çocuğun yüzü bayramda gülecek Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’dan Bandırma’ya yardım eli
YEREL HABERLER 200 çocuğun yüzü bayramda gülecek Beşiktaş taraftar ...
Yıkılmazdağ yuvaya döndü Ayvalıkgücü Belediyespor eski Teknik Direktör Yıkılmazdağ’ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Yıkılmazdağ yuvaya döndü Ayvalıkgücü Belediyespor ...
Burhaniye’de hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Burhaniye’de hedef şampiyonluk
Burhaniye’de gurbetçi aile çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de gurbetçi aile çocukları sevindirdi
Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek ...
Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Karesi Belediyesi’nden mahallenin maskotuna köpek evi
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nden mahallenin maskotuna köpek evi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X