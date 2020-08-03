Burhaniye’de su kesintileri tepkilere neden oluyor

Burhaniye'nin sahil mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oldu. Önlem alınmasını isteyen Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, Ören, İskele ve Pelitköy sahillerinde sıkıntının büyük olduğunu söyledi.

Yüksek kesimlere su çıkmadığını anlatan ve şikayetlerin arttığını belirten dikkat çeken Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, “Bizim mahallemizde kış aylarında 4 bin olan nüfus bayram yoğunluğu nedeniyle şimdi 3540 bine ulaştı. Bu nedenle su yetmiyor. Su şebekesinin yenilenerek sorunun çözümünü bekliyoruz. Aynı sıkıntı İskele ve Pelitköy mahallelerinde de sıkıntı yaşanıyor. Yoğun şikayet geliyor. Su sıkıntısı yüzünden tatilini yarıda kesenler oluyor. Önlem alınmasını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.