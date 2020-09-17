Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALKESİR, (DHA)BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak Altıeylül İlçesi mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Balıkesir´in güvenli şehir olduğunu belirten Vali Şıldak, silahlanmanın asayişi bozduğunu söyledi. Vali Şıldak, "Silah demek, acizlik demektir. Ulu orta, gösteri amaçlı kullanılmamalı, sizlerin de güvenlik birimlerimize bu konuda destek olmanızı istiyoruz. Silahlanmayı bitirmek istiyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, birincisini Karesi ilçesi mahalle muhtarlarıyla yaptığı muhtarlar toplantısının ikincisini Altıeylül ilçesi mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdi. Muhtarlarla tanışmak, talep ve ihtiyaçlarını dinlemek amacıyla düzenlenen toplantı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Akif Çıblak ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların vatandaşla aralarında köprü görevi üstlendiğini belirten Vali Hasan Şıldak; "Sizler, toplumun kılcal damarları olarak, halkın içinde çok fazla konuya vakıf oluyorsunuz, bizleri bu konularda bilgilendirip, konuları bizimle paylaşmanız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Muhtar saati uygulaması başlatacağız. Bu uygulamayla randevusuz olarak görüşme fırsatımız olacak. Ulaşabilir olmak çok önemli, vatandaşlarımız da size kolaylıkla ulaşabilmeli" dedi.

`MUHTAR MAHALLESİNİN ROL MODELİDİR´

Salgın noktasında, henüz daha tünelin ucunda ışığın görülmediği çok zor bir süreçte olunduğunu belirten Vali Şıldak; "Salgın, vatandaşımızı zor duruma soktuğu gibi, devlet kurumlarımızı, kamu kuruluşlarımızı da bir hayli zorluyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; ülkemizin attığı adımlar, geliştirdiği tedbirlerle hastalığın yayılması konusunda önleyici çareler, formüller üreterek, halkımızın sağlığını korumada başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu doğrultuda; alınan tedbirleri önemseyerek ve bir bir uygulayarak, Bilim Kurulu´nun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeliyiz. Vatandaşlarımıza bunu iletmede, sizlerin de fonksiyon üstlenmesi gerekiyor. Şu ana kadar bize verdiğiniz destek, mahalle denetim ekipleriyle ve kaymakamlarımızla gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her bir muhtarımız mahallesinin rol modelidir, öncüsüdür, lideridir. İnsanlarımız sizin tavır davranışlarınızla, aldığınız tedbire bakarak sizi örnek alıyorlar" diye konuştu.

`GÜVENLİ BİR ŞEHİRDEYİZ AMA SİLAHLANMA ASAYİŞİ BOZUYOR´

Silah kullanımının Balıkesir´de çok yaygın olduğunu söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; "Silah demek, acizlik demektir. Ulu orta, gösteri amaçlı kullanılmamalı, sizlerin de güvenlik birimlerimize bu konuda destek olmanızı istiyoruz. Silahlanmayı bitirmek istiyoruz. Balıkesir´de ruhsatsız silah kullanan çok fazla. Yaralama, kasten yaralama olayları çok fazla, insan hayatı bu kadar ucuz değil. Uyuşturucu kullanma hususunda da yeni bir proje hayata geçireceğiz. İlgili kurumların birlikteliği, sizin desteğinizle gençlerimizi bu bataktan kurtarıp iş sahibi yapacağız" diye konuştu.

En çok üstünde durduğu konulardan birinin de kadınlar ve çocuklara yönelik taciz ve şiddet olayları olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, muhtarlardan mahallelerinde böyle bir durum olduğunda hemen güvenlik birimlerine haber vermelerini istedi. Bu olayların üstüne giderek çözülmesi gerekliğini belirten Şıldak, toplumda da farkındalığın oluştuğunu ve bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-09-17 18:05:30



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