Başkan Keleş, “Esnafın dayanacak gücü kalmadı”

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Semih Keleş Manyas’ta küçük esnafın lokanta, kahvehane, berberlerin çok zor durumda olduğunu söyledi.

Dünyadaki birçok ülkeye ağır bedeller ödeten Covid19 virüsü Türkiye’de de özelikle küçük esnafımızda telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını belirtti. Manyas’ta gerçekleştirilen sıkı denetimlerin esnafı canından bezdirdiğini dile getiren Başkan Keleş “Yaklaşık iki aydır süren denetimler, özellikle lokanta ve kahvehaneleri canından bezdirdi. Tabii ki yapılan bu denetimler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kamu kurum amirleri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılıyor. Ama turistik yerlerde gösterilen müsamahaların ilçemizdeki esnafa da gösterilmesini istiyoruz. Bilindiği üzere bazı meslek dallarının iş yerleri üç aya yakın süre kapalı kaldı ve bu sıkıntılı süreç zorda olsa atlatıldı. Daha sonra kapalı olan işyerleri açılsa da kahvehanelerde oyun olmaması sebebiyle genelde boş ve müşteri yok. Eğer başka bir müşteri gelirse lokanta sahibi içeri alamıyor ve dışarıda bekleyin demek zorunda kalıyor. Buda lokantacı esnafın müşteri kaybına sebep oluyor. Eğer bu uygulamalara bir çare bulunmazsa küçük esnafın durumu önümüzdeki gelecek olan kış aylarına girerken oldukça zor görünüyor. Bu güne kadar esnafımız her daim devletinin yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Manyaslı esnafların sesi olarak İsteğimiz devletimizin de bu zor ve sıkıntılı süreçte esnafımızın yanında olunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.