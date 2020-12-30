Burhaniye’de Kızılaslan Körfez Şefi oldu

Burhaniye ilçesinde, Gülseren Solmaz’ın Edremit’e atanmasıyla boşalan Körfez Orman İşletme Şefliğine Fatih Kızılaslan atandı. Artvin’in Şavşat ilçesinden gelen Kızılaslan görevine başlarken, ormanları daha verimli hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Burhaniye’de geçtiğimiz yıl kurulan Körfez Orman İşletme Şefliği’nde, Gülseren Solmaz’ın Edremit’e atanmasıyla boşalan koltuğa Fatih Kızılaslan atandı. 30 yaşında bir çocuk babası Kızılaslan, 6 yıldan beri Artvin’in Şavşat ilçesinde görev yapıyordu. İlçedeki görevine başlayan Kızılaslan, ormanlardaki verimliliği artırmak için çalışacaklarını söyledi. Gelecek kuşaklara verimli ormanlar bırakmak istediklerini anlatan Kızılaslan, herkesi ormanlara sahip çıkmaya çağırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.