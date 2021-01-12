Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

İHA

Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle Ayvalık Müftüsü Emre Önal, gazetecilere yönelik ziyaretlerini hafta başında gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Ayvalık’ta yerel ve ulusal medya kuruluşlarının muhabiri ve ilçenin en önemli yayı organlarından biri olan Medya Ayvalık’ın İmtiyaz Sahibi Suat Salgın’a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştiren Müftü Önal, Salgın’ın nezdinde ilçedeki tüm gazetecilerin bu anlamlı gününü kutladı.
Gazetecilik mesleğinin toplumsal olaylar hakkında halkın gerçek bilgilerle bilgilendirilmesi adına çok önemli olduğuna işaret eden Müftü Emre Önal, müftülük hizmetlerini çalışan gazeteciler vasıtasıyla kamuoyu ile paylaştıklarını ve bu konuda en önemli desteği de gazetecilerden gördüklerini belirterek bütün çalışan gazetecilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gerçek altınla inandırıp, sahte altınlarla dolandırdılar
YEREL HABERLER Gerçek altınla inandırıp, sahte altınlarla ...
Balıkesir'de 19 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 19 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de polis 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Bandırma’ya beklenen yağış geldi
YEREL HABERLER Bandırma’ya beklenen yağış geldi
Tedbirlerin sıkı uygulandığı mahallede koronavirüse rastlanmadı
YEREL HABERLER Tedbirlerin sıkı uygulandığı mahallede koronavirüse ...
Deniz çayırlarını korumak için harekete geçtiler
YEREL HABERLER Deniz çayırlarını korumak için harekete geçtiler
Ayvalık’ta polis sahte altın şebekesini suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta polis sahte altın şebekesini suçüstü ...
Edremit Körfezi'ndeki dereler temizleniyor
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'ndeki dereler temizleniyor
AK Parti Karesi'den İHA'ya ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Karesi'den İHA'ya ziyaret
Kazada ölen baba oğul yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Kazada ölen baba oğul yan yana defnedildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Erdek’te martılar ekmek ve simitle besleniyor
YEREL HABERLER Erdek’te martılar ekmek ve simitle besleniyor
Taha Yalçıner ve Gabriel Torje Bandırmaspor'da
YEREL HABERLER Taha Yalçıner ve Gabriel Torje Bandırmaspor'da
Lodosun sebep olduğu dev dalgalar sahilleri dövüyor
YEREL HABERLER Lodosun sebep olduğu dev dalgalar sahilleri dövüyor
Balıkesir'de kaçak içki operasyonu; 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak içki operasyonu; 1 kişi tutuklandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 6 kişi yakalandı
Burhaniye’de çalışkan temizlikçi takdir topladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de çalışkan temizlikçi takdir topladı
Mesut Ergin çalışan gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Mesut Ergin çalışan gazetecilerle buluştu
FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: ...
Balıkesir'de jandarma 23 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 23 aranan şahsı yakaladı
Limak Enerji’nin yeşil dönüşüm ormanları projesi Balıkesir’de devam ediyor Limak Enerji, Balıkesir’i ağaçlandıracak Yeşil dönüşüm ormanları projesinin yeni durağı Balıkesir oldu
YEREL HABERLER Limak Enerji’nin yeşil dönüşüm ormanları projesi ...
Ayvalık’ta Memur-Sen gazeteciler gününü unutmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Memur-Sen gazeteciler gününü unutmadı
BM desteğiyle deniz çayırları için mücadele ediyorlar Hayalet ağlardan deniz çayırlarını ve deniz canlılarını kurtarabilmek için seferber oldular
YEREL HABERLER BM desteğiyle deniz çayırları için mücadele ...
Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor
YEREL HABERLER Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor