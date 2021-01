Gömeç sokakları Kayahan’ı unutmuyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 5 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan’a duyulan sevgi bitmiyor.

İçinde Kayahan’ın sahibi olduğu Gönül Köşkü’nün de bulunduğu İnta Sevgi Köyü’nde ünlü sanatçının imzasını taşıyan eserler “Geceler“, “Mavilim”, “Hülyam” gibi şarkılarına verilen cadde ve sokak isimleri dikkatlerden kaçmazken, ilçe halkı ona olan hasretini her fırsatta dile getiriyor. İlçe halkının Kayahan sevgisine kayıtsız kalmayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, Kayahan hayranlığını belediye duvarlarına astığı sanatçıya ait portrelerle ifade ediyor.

Kayahan’ın Gömeç’in bir parçası olduğunu kaydeden Başkan Himam, “Kayahan’ın Gömeç’imizin tanıtımına verdiği büyük destek asla unutulmaz. Yazdığı ‘Gömeç Sokakları’ isimli şarkısını Türkiye’de belki de dinlemeyen yoktur. Ülkemizin kolay kolay yetiştiremeyeceği dev sanatçılarımızdan biri olan Kayahan’a ilçe halkı olarak çok büyük bir saygımız ve sevgimiz vardır. Hepimizin hayatına şarkılarıyla iz bırakan dostumuz Kayahan’ın aramızdan ayrılışından neredeyse 5 yıla yakın bir zaman oldu. Kendisini özlemle yâd ediyor, her şeyden önce onu çok seven Gömeç halkından biri olarak ruhunun şâd olmasını diliyorum” diye konuştu.

