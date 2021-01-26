Balıkesir'de jandarma son 3 günde aranan 50 kişiyi yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 3 gün içinde yaptığı asayiş uygulamalarında 50 aranan şahsı yakalarken, 9 ateşli silah ve 6 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, NBigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde 222324 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 50 aranan şahıs yakalanırken, 7 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 adet fişek ele geçirdi.

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