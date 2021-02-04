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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmen kuruldu İlk etapta hastaneye 5'i profesör 40 öğretim üyesi gelecek

İHA

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmen kuruldu İlk etapta hastaneye 5'i profesör 40 öğretim üyesi gelecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Devlet Hastanesi bundan böyle Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma Tıp Fakültesi bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verecek.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Bandırma Tıp Fakültesi’nin yapısının oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Bandırma Devlet Hastanesi’nin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişmesini öngören imzalar BANÜ ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalandı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede 2020 yılında olan gelişmelerle ilgili İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevaplandırdı. Rektör Özdemir, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Bandırma Tıp Fakültesi’nin yapısının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü, bu doğrultuda Bandırma Devlet Hastanesi’nin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişmesini öngören imzaların BANÜ ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalandığını söyledi.
Bandırma Tıp Fakültesi hakkında da açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özdemir, “ Biz Tıp Fakültemiz için 40 kadar kadroya çıktık. İlana başvuran 36 öğretim görevlisinin işlemleri başladı. Bir aksilik olmasa 36 hocamızın işlemleri devam ediyor. Bu hocalarımız tahminen hemen görevlerine başlar. 5 tanesi Profesör ünvanında, 56 tanesi ise Doçent. Şubat ayı sonunda genel olarak bize yılın yeni kadroları veriliyor. Kaç tane gelecek bilmiyoruz. Önümüzdeki yılda Tıp Fakültesi için yeni kadro alımı yapmayı planlıyoruz. 3 yıl içerisinde 100 hocayı geçeriz diye planlıyoruz. Ama hedefimiz 150’yi geçmek. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile imzaları attık. Bandırma Devlet Hastanemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Hastane için de yeni bina yapılmasına yönelik girişimlerde bulunacağız. Erdek Kavşağı bu yıl yatırıma alınacak gibi. Kavşak bittiğinde üniversite ve hastane girişi ayrılacak. Keşke alanımız biraz daha genişlese de giriş kapımız Çanakkale asfaltı üzerinden olsa” dedi.
Kampüs inşaatımız yarışmayı kazanan projeye uygun ilerliyor
Geçtiğimiz yıllarda BANÜ Kampüs alanı için yapılan yarışma sonrasında yapılacak kampüs alanının projesi belirlenmişti. Rektör Prof. Dr. Özdemir, kampüste süren inşaat çalışmalarının projeye uygun devam ettiğini belirterek, “Bizim 9 fakültemiz var. Bu yıl hepsi öğrenci almış olacak. Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz var o da bu yıl eğitim ve öğretime başlayacak. Oradaki tasarım bölümümüze öğrenci alımı için dosya hazırlıyoruz. YÖK kabul ederse öğrenci alımına başlayacağız. Mevcut 7 fakültemizde şu an öğrenci var. Öğrencisi olmayan Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz ile Spor Bilimler Fakültemiz. Toplamda bu yıl YÖK’e 1520 civarında öğrenci alım dosyası gönderiyoruz. Kampüs inşaatında yarışmada kazanan projeye uygun gidiyoruz. Master planda bizim çekirdeğimizde üç tane ana bina vardı bunların ikisi projeye uygun şekilde devam ediyor. Sadece spor bilimleri fakültesi için Bakanlık birlikte yapalım dedi. Şu anda kompleks inşaatı başladı yüzde 25’i bitti. İçinde üç birim var. 3500 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonu. Çok amaçlı eğitim spor karma binamız var. 1617 bin m2 civarında. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi binamız oluyor bu. Spor salonları, yüzme havuzu gibi mekanlarda bu binada. Üçüncüsü de stadyum. Kapalı tribün olacak. 5 bin kişilik olacak. Ölçü olarak uluslararası standartlarda. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımızın da ataması önümüzdeki günlerde yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda inşaatına başlanan mevcut binaların biri bitti. Eşyalar taşınıyor. Bu binamızı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine vereceğiz. Tam kapasite doldu bina. Hemen yanında ilk başladığımız binalardan Öğrenci Yaşam Merkezi var. O da Mayıs’ta bitecekmiş gibi planlıyoruz. Bir kısmını kullanıyoruz o binanın şu an. Üst kısımlarını da Mayıs gibi açabiliriz. Üst kısmın ince işleri yapılıyor şu an. Bu yıl içinde 4 binamızı açmış olacağız. Geriye bir tek merkezi derslik binamız kalmış olacak. Bu yıl inşaatlar açısından en verimli yılımız olmuş olacak. İnşaat konusunda altın yılımız diyebiliriz. Beşinci binamız merkezi derslik. O bu sene bitmeyecek. Bütçesi ona göre verildi. O da 2 sene sonra bitmiş olacak. Geçen seneye göre inşaat bütçemiz 2 katına yakın arttı. Bu yıl inşaatlarımıza 140 milyon TL civarında bir para harcamış olacağız” dedi.
"3 Bin kişilik yeni yurt sözü aldık"
BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 20212022 döneminde üniversitedeki öğrenci sayısının 19 bin olacağını ifade ederek, “Bunun eksiği olmaz, fazlası olur. Üniversitemizde 19 bin öğrenci olacak Eylül’de. Bizim 19 bin öğrenciye göre yurdumuz yok. Yurt sorunumuz var. En son Bakan Bey ile görüştük ve 25003000 kişilik yeni yurtlar yapılması gerektiğini söyledik. Bakan Bey bunun sözünü verdi. Üniversitemizi gönülden açmayı istiyoruz. Ama YÖK’e bakıyoruz. Birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Kampüste öğrenciyi görmek istiyoruz. En azından uygulamalı olan bölümleri çağırmak istiyoruz. Bilim Kurulu’nun ve YÖK’ün kararları doğrultusunda açmak istiyoruz” diye konuştu.

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