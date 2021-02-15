Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

Balıkesir'de başlayan kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelenen yüz yüze eğitim, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri hariç diğer ilçelerde 1 gün daha ertelendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat 2021 Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit dışındaki ilçelerimizde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süre ile ertelenmesine ve bu okullarımızda da uzaktan eğitime bir gün daha devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

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