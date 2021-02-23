TFF 1.Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan R.H. BandırmasporAnkara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, özellikle ikinci yarı hakimiyet kurdukları maçı gol atarak süsleyemediklerini ifade etti.

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda R.H. Bandırmaspor rakibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. 11 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün Bandırmaspor ile oynadığımız maçta kafadan başladığımız ilk onbirlerde Bandırmaspor iyi bir başlangıç yaptı. Ta ki eksik kaldıktan sonra da tabi bizim üstünlüğümüz tamamen elimizdeydi. İyi pas yaptık, iyi oynadık fakat dokunuşları, son vuruşları iyi yapamazsanız ve devreyi de öyle kapatırsanız ikinci yarıya tabii daha dikkatli çıkmak zorunda kaldık. İkinci yarı hakimiyetimizde olan bir maçı gol atarak süsleyemedik. Burada puanları iki takım da paylaşmış oldu. Bana göre futbolcularım iyi oynadı, ama kaybettiğimiz iki puan var. Geçen hafta iki takım da puansız kapatmıştı. Puanları paylaştık. Bundan sonra Bandırmaspor'a başarılar diliyorum. Biz de Samsunspor maçı için en kısa zamanda hemen çalışmalarımıza başlayıp bundan sonraki maçları kendi lehimize çevirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

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