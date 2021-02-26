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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği güçleniyor EMARÇEB yeni katılımlarla güçleniyor

İHA

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği güçleniyor EMARÇEB yeni katılımlarla güçleniyor

Ege ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını görevini de yürüten Edremit Belediye başkanı Selman Hasan Arslan, Aydın’ın Germencik ve Söke Belediye Başkanları’nı ziyaret ederek birliğe davet etti.
Edremit Belediye Başkanı aynı zamanda Ege ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar ile Aydın’ın Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i ziyaret etti. Türkiye’nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetimler birimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediye Belediyeler Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Arslan, Birliğin Ege ve Marmara Bölgesi’nde 42 üye belediyesi ile başta çevre sorunları olmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Germencik ve Söke Belediyeleri’ni birlik üyeliğine davet etti.
Belediyeler arası karşılıklı işbirliği, dayanışma ve müşterek proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması gibi bir misyona sahip olan birliğin içerisinde Germencik’in bulunmasından büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Başkan Arslan ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ederek etti. Birliğe katılım hususunda Mart ayında gerçekleşecek olan Belediye Meclis Toplantısında gündeme alınacağı ve görüşülerek karara bağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’de “Edremit Belediye Başkanımız aynı zamanda Ege ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten Sayın Selman Hasan Arslan ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler birliği aracılığı ile belediyeler arası işbirliği ve dayanışmanın sağlanmasını önemli buluyoruz. Birlik üyeliği için konuyu meclis gündemimize alacağız” dedi.

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