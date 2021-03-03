Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan araması olan 15 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Karesi ve Kepsut ilçelerinde, yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı yakaladı.

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