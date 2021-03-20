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İstiklal konulu şiir yarışması sonuçlandı 564 Eser ‘İstiklal'i Anlattı'

İHA

İstiklal konulu şiir yarışması sonuçlandı 564 Eser ‘İstiklal'i Anlattı'

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında düzenlenen ‘İstiklal Konulu’ şiir yarışmasında; İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerdeki sanatçıların şiirlerinin de yer aldığı 564 eser değerlendirildi. Başkan Yılmaz’ın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde birinciliği Bursa’dan yarışmaya katılan ‘Özgürlük Destanı’ adlı eseri ile Sevim Yakıcı aldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında; Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ile Balıkesir Türk Ocakları’nın ulusal çapta düzenlediği ‘Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli ile İstiklal Konulu Şiir Yarışması’nın çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül törenine katıldı.
İstiklal Marşında dile getirilen değerlerimizi canlı tutmak ve bu çerçevede yazılacak şiirleri takdir etmek amacıyla 1 Ocak 2021 1 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya şairler ve yazarlar ‘İstiklal Konulu’ şiirleri ile katıldı. Moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın yaptığı ve canlı olarak Balıkesir Kent Konseyi YouTube kanalında yayınlanan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli’ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ertan Özgen, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Polis Akademisi’nden Doç. Dr. Yücel Yiğit ve ŞairYazar Mehmet Aycı katıldı.
Başkan Yılmaz, “Ersoy'a ayrı bir sevgi ve saygımız var"
İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yılını kutladığını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Her zaman söylüyorum herkes bir dili kullanmada ileri düzey olmaz. Mehmet Akif Ersoy, günlük kullanılan kelimeleri bir araya getirerek bütün duygularımızı şaha kaldıran ve bir iş nasıl anlatılıyorsa en güzel şekilde anlatmayı şair olarak başarmış ve bize asla değişmeyecek İstiklal Marşımızı armağan etmiş. Burada Hasan Basri Çantay’ı da anmadan geçmek mümkün değil. Mehmet Akif Ersoy’un Balıkesir’le olan ilişkisini özellikle de Balıkesir’de yaptığı konuşmasını unutmuyoruz. Ersoy’un konuşmasında en sonunda söylediği ‘Eğer iyileşirsem Balıkesir İlçesi Burhaniye Pelit Köye’de yaşamak istiyorum’ demesi bizim için ayrı bir sevgi ve saygıyı yanında getiriyor. Bu duyguları yaşatmak için düzenlenmiş organizasyona katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 4 eser sahibini ve yarışmaya katılan diğer eser sahiplerini kutluyorum” dedi.
Yarışmaya 564 eser katıldı
Panelin ardından düzenlenen ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması Ödül Töreni’nde; İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerindeki sanatçılarında şiirlerinin yer aldığı 564 eser değerlendirildi. Ön seçici kurul ve seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 4 eser dereceye girdi. Birinciliği yarışmaya Bursa’dan katılan Sevim Yakıcı’nın ‘Özgürlük Destanı’, ikinciliği yarışmaya Trabzon’dan Yahya Özkök’ün ‘Ezelden Aşina’, üçüncülüğü Erzurum’dan Yaşar Bayar’ın ‘Tâceddîn Dergâhı’nda Bâsübâdelmevt Muştusu’ eseri alırken, Kocaeli’nden katılan Ömriye Karataş’ın ‘Alduvak’ adlı eseri ise Mansiyon ödülüne layık görüldü.

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