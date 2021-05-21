Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hem denizde hem de karada hayatı adeta felç etti. Onlarca tekneyi batıran, çatıları uçuran fırtına sonrasında Ayvalık sahili havadan drone ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede onlarca tekneyi batıran fırtına sonrasında bölgede ekipler hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ayvalık merkezinde tur teknelerinin bağlandığı sahil havadan drone ile görüntülendi. Yaşanan olayın vahameti havadan böyle görüntülendi.

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