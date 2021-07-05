Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Balıkesir polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 60 ayrı uyuşturucu operasyonunda 87 şüpheli şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 28.06.2021 04.07.2021 tarihleri arasında yaptıkları 60 ayrı operasyonda, il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Susurluk, Gönen ve Kepsut ilçelerinde 96 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adlî makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanırken, 2 kişi adlî kontrol kararıyla, 87 şahıs da haklarında yapılan adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 15 gram esrar, 426 adet sentetik ecza hap, 3 adet ectasy hap, 85 gram bonzai, 546 gram metamfetamin, 62 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet fişek ve 450 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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