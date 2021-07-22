Turistik beldede oluşan hortum sahili birbirine kattı, 3 kişi yaralandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum sahil şeridini birbirine kattı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Yaşanan hortumda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turistik Altınoluk Mahalesi Yağcılar mevkiinde akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü. 2 dakika sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu. Yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar müdahale bölgeye sevk edilen 112 ambulanslarında yapıldı. Yaşanan hortum ve yaşanan panik anları ise kameralara böyle yansıdı.

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