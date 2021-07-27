Balıkesir’in 'Radyocu Osman’ı' hayatını kaybetti

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Balıkesir'de yayın yapan Radyo Sev'in sahibi, Balıkesir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Derneği Başkanı Osman Yurdusev vefat etti.

Uzun süredir İzmir ve Balıkesir’deki sağlık kuruluşlarında tedavi gören Osman Yurdusev sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Yurdusev Balıkesir’de renkli kişiliğiyle tanınıyordu.

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