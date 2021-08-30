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Balıkesir'li gençlerden Anıtkabir ziyareti

DHA

Balıkesir'li gençlerden Anıtkabir ziyareti


BALIKESİR, (DHA) -BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 99 gençle  Anıtkabir´e giderek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün mozolesine çelenk bıraktı. Başkan Yılmaz "Türkiye´nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak, gençlerimizle burada olmaktan çok mutluyum" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Ağustos´ta başlayıp 30 Ağustos´ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi´nin 99´uncu yılında, gençlerle Anıtkabir'e gitti.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen Zafer Bayramı programı, Başkan Yücel Yılmaz´ın 29 Ağustos 1924´te Zafer Treni´nin hareket ettiği saat olan 13.07´de Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün mozolesine çiçek sunmasıyla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 99´uncu yıl dönümü nedeniyle Türkiye´nin birçok yerinden Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında bulunan Gençlik Meclisi´nde görev yapan gençlerle birlikte Anıtkabir´i ziyaret ederek Aslanlı Yol´da yürüyen Başkan Yücel Yılmaz´a; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da eşlik etti.Başkan Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından; Beştepe´de bulunan Devlet Mezarlığı´nı, Kurucu Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi´ni de ziyaret etti."100. YILA EMİN ADIMLARLA  GENÇLERİMİZLE YÜRÜYORUZ"Bu anlamlı programda yer almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Büyük Taarruz´un 99 yıllık geçmişini temsilen 99 gencimizle, 100. yıla emin adımlarla yürüyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kahramanlarımızı yad etmek ve minnetle anmak için gençlerimizle beraber huzurlarına geldik. Ben de Türkiye´nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak gençlerimizle birlikte burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını veren, kan döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir DHA
2021-08-30 09:20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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