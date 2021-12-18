Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği yaktı olarak kullanılıyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'a da ihraç ediliyor.

Burhaniye’de zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler TARİŞ'in merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekler çevre dostu yakacak oluyor. 15 yıldan beri zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesi sırasında ayrılan zeytin çekirdekleri iç piyasada olduğu gibi Yunanistan'da da rağbet görüyor. Çekirdeğin yerli ve kaliteli kömüre muadil, ortalama 4 bin 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 3040 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 7 yıl önce Yunanistan'a ihracına başlandı. Piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Zeytin çekirdeğinin çok tutulduğunu anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, “Kooperatifimizde yaklaşık 15 yıldır zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Fabrikamıza gelen zeytinlerden sıkma aşamasında çekirdekleri ayırarak tüketicilere satmaktayız. Zeytin çekirdeği çevre dostu bir yakacaktır. Külü olmayan, kalorisi gayet yüksek temiz bir yakacaktır. Çok tutulan bir yakacaktır. Şu an için, önceki yıllarda da olduğu gibi, hem yurt dışına ihracatımız bulunmaktadır. Hem de Türkiye’de iç pazara vermekteyiz. Türkiye iç pazarına 25 kiloluk çuvallarda satarken, yurt dışına ise bin 400 büyük çuvallarda sevk etmekteyiz. Çevre dostu bir yakacak olduğu için çok tutuluyor. Talep bu yıl çok fazla. Kömür fiyatlarının artmasıyla birlikte şu an taleplere yetişemiyoruz. Diğer fabrikalarda bu işlemi yapmaya başladılar. Yaklaşık, yılda bin ton, bin 500 ton civarında zeytin çekirdeği üretmekteyiz” dedi.

Ahmet Evyapan da, “Dünya temiz bir hava soluma imkanına kavuşmuş oluyor. Herkese tavsiye ederim. Gayet sağlıklı bir yakıt. Hem de ekonomimize katkı oluyor” dedi.

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