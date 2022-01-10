Manyaslı gençler esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Manyas Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü Sağlık Timi, ilçe pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı.

Omicron varyantının artması üzerine ilçe pazarında esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran gönüllü gençler, herkese maske ve eldiven verdi. Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, vak'a sayılarının artması üzerine gönüllü gençlerle pazar yerinde esnafları ve halkı daha hassas olmaya davet ettiklerini söyledi.

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