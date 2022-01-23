Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 12. haftasında kendi evinde Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı müsabakayı 8951 kazandı.

Başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı vekaleten Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da takıma destek için salonda yerini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 12’nci haftasında rakibi Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübünü karşısında farklı kazanmayı bildi. Alparslan Türkeş Spor Salonundaki karşılaşma 8951 Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın üstünlüğüyle sona erdi.

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