Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 75 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek ele geçirildi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Kepsut, Marmara ve Savaştepe yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küle dönen ormanlar yeşerdi Balıkesir'de farklı tarihlerde çıkan orman yangınları ile küle dönen topraklarda bugün yeşil ağaçlar boy gösteriyor Kepsut'ta günler süren orman yangınlarının üzerinden geçen yıllar doğayı kendine getirdi
YEREL HABERLER Küle dönen ormanlar yeşerdi Balıkesir'de farklı ...
Manyas'ta vatandaşları devre mülk satışı ile dolandıran 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manyas'ta vatandaşları devre mülk satışı ile ...
Vali Şıldak’tan İbrahimce Mahallesine özel ilgi
YEREL HABERLER Vali Şıldak’tan İbrahimce Mahallesine özel ilgi
Balıkesir’de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
30 yıl hapisle aranan hükümlü, 18 yıl sonra Edremit'te yakalandı
YEREL HABERLER 30 yıl hapisle aranan hükümlü, 18 yıl sonra ...
Bandırmaspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi
YEREL HABERLER Bandırmaspor yeni transferlerine imza töreni ...
Burhaniye’de hacı adayları dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de hacı adayları dualarla uğurlandı
Burhaniye’de mahalle hayırları devam ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de mahalle hayırları devam ediyor
Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig’de
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig’de
Büyükşehir Belediyeden amatör spora büyük destek Balıkesir’de amatör spor şaha kalkacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden amatör spora büyük ...
Ketenlik deresine mesire alanı olacak
YEREL HABERLER Ketenlik deresine mesire alanı olacak
Balıkesir´den yangın bölgesine vetbüs ve vetbülans sevk edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´den yangın bölgesine vetbüs ve vetbülans ...
Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Edremit sanayi esnafından hayır yemeği
YEREL HABERLER Edremit sanayi esnafından hayır yemeği
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’teki yangında zarar gören hayvanları tedavi edecek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’teki ...
FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir’de ormanları komandolar koruyor Balıkesir’de orman yangınlarına karşı üst düzey dikkat
YEREL HABERLER Balıkesir’de ormanları komandolar ...
Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı
YEREL HABERLER Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini ...
Burhaniye Belediyespor transferlere başladı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyespor transferlere başladı
Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi
YEREL HABERLER Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi
Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı
Manyas’ta ıhlamur hasadı başladı
YEREL HABERLER Manyas’ta ıhlamur hasadı başladı
Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.