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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’dan Sındırgı ziyareti

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’dan Sındırgı ziyareti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Balıkesir’in doğal şehri Sındırgı ilçesini ziyaret etti.
Son günlerde termal, kültür ve doğa turizmi ile sürekli gündemde olan Sındırgı ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yavuz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde ilçenin turizm potansiyelini yerinde inceleme fırsatı buldu.
Tarihi Kentler Birliği tarafından en iyi restorasyon ödülüne layık görülen tarihi Kışla Müzehan’da başlayan gezi ilçenin turizm alanları ile devam etti. Tarihi Şerif Paşa meydanında Makbule Efe’nin Çocukları adlı kitabın lansmanına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, program sonrasında Hanımeli Çarşısı ve ahşap atölyesini ziyaret etti.

Pehlivan hikâyelerinin yer aldığı Türkiye’nin tek güreş evi Sındırgı’da
Türkiye’nin ilk ve tek güreş müzesi Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Evi'nde ilçenin efsane 17 pehlivanın hayatı, hikâyeleri ve madalyaları yer alıyor. Pehlivanların ve yakınlarının bağışladığı gerçek madalyalar ve o günlere ait resimler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından müze özendirme ödülüne layık görülen Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Evi'nde pehlivan hikâyelerini yakından inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz geçmişi geleceğe taşıyan güzel bir eseri kazandıran Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ı tebrik etti.

Akpınar yaşam merkezinde kadınlarla bir araya geldi
Sındırgı’da kadınları istihdama kazandırmak, turizme ve sosyal alanda katkı sağlamak adına açılan yaklaşık 600’e yakın üyesi bulunan Akpınar Yaşam Merkezi her geçen gün üye sayısını arttırdığı gibi yenilikleri de eklemeyi unutmuyor. Yöreselliğin ön planda tutulduğu merkezde eğitim alan ve atölyede üretim yapan kadınlar sıfır atık projeleri başta olmak üzere farklı alanlarda da el emeklerini sergiliyor, turizm alanında ziyaretçilerin alabilecekleri hediyelikler oluşturuyor. Bereket Versin Kadın Kooperatifi adı altında satışlarını gerçekleştiren merkez Balıkesir’in başta olmak üzere, Türkiye’nin yöresel pazarı ve doğal hediyecisi konumuna geldi.
Akpınar Yaşam Merkezindeki atölyeleri ziyaret ederek kadınlarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yavuz, kültürün ve turizme olan katkının, kadınlara verilen değerin ön planda tutulduğunu belirten bir merkez olduğunu, örnek bir yer olduğunu belirtti.
Yağcıbedir halıları, Sındırgı’nın meşhur kolonyaları, Türkiye’nin tek açık halı pazarını, KOCAHAN projesini gezen Yavuz, Sındırgı Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından hizmet veren P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesini de ziyaret etti.

Jeotermal kurutma tesisi ve tarıma istihdam
Tarıma destek ve jeotermal kaynakların verimli kullanılması adına faaliyete geçirilen BALKURU Jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisi, lavanta bahçesi ve jeotermal sera da ziyaret alanları içerisinde yer aldı. Sanayi ve Ticaret bakanlıkları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile SOGEP projesi ile ilçeye kazandırılan son sistem teknoloji ile donatılan tesis, hijyenik ve doğal üretimin yanı sıra istihdama ve tarıma destek sağlıyor. Sındırgı başta olmak üzere bölgede yetişen sebze ve meyveler bu tesiste kurutularak son kullanma tarihi ve katma değeri yüksek ürünler haline getiriliyor.
Lavanta bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurutma tesisinde üretim aşamalarını gören Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Elinize sağlık başkanım. Balıkesir gerçekten potansiyeli çok yüksek bir şehir. İlçelerimizle birlikte. Balıkesir sadece bir turizm şehri değil bir kültür kenti, bir gastronomi kenti ve özellikle son 45 yıldır büyük bir atılım içerisinde. Sayın vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımız sayesinde Balıkesir yaşam kalitesi çok yüksek bir şehir. Herkesi Balıkesir’i ziyaret etmeye, gezmeye, Balıkesir’in mutfağını denemeye, Balıkesir’in ilçelerini gezmeye, dağlarında trekking yapmaya davet ediyoruz. Sadece denizde yüzmek için değil her şey için Balıkesir’e bekleriz" dedi.
Bakan Yardımcısı Yavuz, Çaygören Barajı'nın eşsiz manzarasını seyrederek geceyi termal tesiste geçirdi.

Atlas Okyanusu'ndan sonra kara üzerindeki tek canlı dikitlerin görüldüğü yer: Hisaralan Jeosit Alanı
Balıkesir, Çanakkale ve İzmir bölgesini kapsayan UNESCO adayı İDA MADRA Jeopark projesi ile çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilen Hisaralan Jeosit alanı gezinin son durağı oldu. Benzeri Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde, karada ise yalnızca Hisaralan Jeosit alanında bulunan canlı dikitlerin, jeotermal kaynaklarının yeryüzüne çıkması ile oluşan milyon yıllık yeryüzü oluşumların görsel güzelliği ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.
İDA MADRA Jeopark projesi ile Hisaralan Jeosit alanında yapılan çalışmalar ve bölgenin özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kaynak suları toplama projesini de yerinde inceledi.
Hisaralan Jeosit alanının ve doğal şehir Sındırgı’nın mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Balıkesir hem doğal hem sağlıklı bir destinasyon hem de doğa sporlarına trekking gibi büyük imkanlara sahip. Bu doğal güzellikleri görmek hem de trekking yapmak, sağlıklı Balıkesir ürünlerini yemek için Sındırgı'ya Balıkesir’e herkesi davet ediyorum" dedi.
Bakan Yardımcısı Yavuz’a Sındırgı gezisi boyunca Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eşlik etti.
2004 yılından bu yana turizm alanında yapılan çalışmaların meyveye döndüğünü belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Teşekkür ediyorum, Sındırgı'ya hakikaten şeref verdi. Çünkü biz 2004 yılından beri turizmle alakalı işler yapmaya çalışıyorduk. Böyle bakan yardımcılarımızın burada olması bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Yani yaptığımız işlerin ne kadar güzel olduğunu ziyadesiyle tescillemiş oluyor. Ayaklarınıza ve yüreğinize sağlık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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