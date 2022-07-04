Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri aromatik bitki üssü yapma yolunda önemli adımlar atıyor Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne yoğun ilgi

Aromatik bitki üretimi ve araştırmaları konusunda Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri haline gelen Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne; ülkenin dört bir yanından aromaterapi meraklıları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, morun en güzel tonuna hakim lavanta tarlasında, birbirinden güzel fotoğraflar çekildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) eşsiz bir festivale ev sahipliği yaptı. Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik temasıyla gerçekleştirilen festival, 4 gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı. BAÇEM’in koleksiyon bahçesi ile aromatik bitkilerin yer aldığı tarlaları görmek, hasadına katılmak ve morun en güzel tonuna hakim lavanta tarlalarında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına kurulan salıncaklar ve diğer aksesuarların önünde poz veren vatandaşlar, birbirinden renkli kareler elde etti.



Bugüne kadarki en katılımlı festival

Diğer yandan bu güne kadar gerçekleştirilen en katılımlı aromaterapi festivali olmasıyla da aromaterapi sektöründe; araştırma yapan, faaliyet gösteren firma ve kişiler de büyük katılım sağlayarak markalarını tanıtmak amacıyla stant açtı. Aromaterapide kullanılan bitkilerin; tarladan hasadına, hasattan distilasyonuna ve elde edilen esansiyel yağların toplumda tamamlayıcı tedavide kullanımına, veteriner hekimlikte kullanımına ve aromaterapötik ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerin konunun uzmanları tarafından anlatıldığı etkinlikler ve seminerler düzenlendi.



Eş zamanlı birçok etkinlik gerçekleştirildi

Aromaterapinin her yönüyle değerlendirildiği seminerler, festivale katılamayan aromaterapi meraklılarının da erişebilmesi için Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Seminerlerin yanı sıra festivalde; eğitimlerden atölye çalışmalarına, tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadından bisiklet turuna kadar birçok etkinlik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



Kazdağları’nda yapılan kampla sona erdi

Katılımcılarına; toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkanı sunan festivalin son günü, Kazdağları Darıdere Tabiat Parkı’nda yapılan kampla sona erdi. Festival alanında; Samida ve Ozan Karagöz Ortaçağ Müzikleri konseri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kamp alanında da Tarzı Vefa Kervanı, Cem Güneri ile Ritim Atölyesi, Özge Ünkap konserleri gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.