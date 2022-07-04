Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri aromatik bitki üssü yapma yolunda önemli adımlar atıyor Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri aromatik bitki üssü yapma yolunda önemli adımlar atıyor Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne yoğun ilgi

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri aromatik bitki üssü yapma yolunda önemli adımlar atıyor Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne yoğun ilgi

Aromatik bitki üretimi ve araştırmaları konusunda Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri haline gelen Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne; ülkenin dört bir yanından aromaterapi meraklıları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, morun en güzel tonuna hakim lavanta tarlasında, birbirinden güzel fotoğraflar çekildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) eşsiz bir festivale ev sahipliği yaptı. Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik temasıyla gerçekleştirilen festival, 4 gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı. BAÇEM’in koleksiyon bahçesi ile aromatik bitkilerin yer aldığı tarlaları görmek, hasadına katılmak ve morun en güzel tonuna hakim lavanta tarlalarında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına kurulan salıncaklar ve diğer aksesuarların önünde poz veren vatandaşlar, birbirinden renkli kareler elde etti.

Bugüne kadarki en katılımlı festival
Diğer yandan bu güne kadar gerçekleştirilen en katılımlı aromaterapi festivali olmasıyla da aromaterapi sektöründe; araştırma yapan, faaliyet gösteren firma ve kişiler de büyük katılım sağlayarak markalarını tanıtmak amacıyla stant açtı. Aromaterapide kullanılan bitkilerin; tarladan hasadına, hasattan distilasyonuna ve elde edilen esansiyel yağların toplumda tamamlayıcı tedavide kullanımına, veteriner hekimlikte kullanımına ve aromaterapötik ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerin konunun uzmanları tarafından anlatıldığı etkinlikler ve seminerler düzenlendi.

Eş zamanlı birçok etkinlik gerçekleştirildi
Aromaterapinin her yönüyle değerlendirildiği seminerler, festivale katılamayan aromaterapi meraklılarının da erişebilmesi için Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Seminerlerin yanı sıra festivalde; eğitimlerden atölye çalışmalarına, tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadından bisiklet turuna kadar birçok etkinlik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kazdağları’nda yapılan kampla sona erdi
Katılımcılarına; toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkanı sunan festivalin son günü, Kazdağları Darıdere Tabiat Parkı’nda yapılan kampla sona erdi. Festival alanında; Samida ve Ozan Karagöz Ortaçağ Müzikleri konseri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kamp alanında da Tarzı Vefa Kervanı, Cem Güneri ile Ritim Atölyesi, Özge Ünkap konserleri gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta halk dansları festivali coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta halk dansları festivali coşkusu
Kaan’ın konağında çocuklara sinema keyfi
YEREL HABERLER Kaan’ın konağında çocuklara sinema keyfi
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 ...
(Özel) 8 bin göçmeni ölüme terk ettiler...Türk Sahil Güvenliği böyle kurtardı Yunanistan yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde 8 bin düzensiz göçmeni ölüme terk etti Yunanistan bu yıl 8 bin düzensiz göçmeni Türk Karasularına geri itti
YEREL HABERLER (Özel) 8 bin göçmeni ölüme terk ettiler...Türk Sahil ...
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik"
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin ...
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: "AK Parti gücünü milletten alıyor"
YEREL HABERLER AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: "AK Parti ...
İstanbul İzmir Otobanı'nda feci kaza...5 kişi hayatını kaybetti İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İstanbul İzmir Otobanı'nda feci kaza...5 kişi ...
Başkan Ersoy’a eğitimcilerden teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Ersoy’a eğitimcilerden teşekkür plaketi
Edremit Belediyesi’ne yeni iş makinası
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’ne yeni iş makinası
Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı
YEREL HABERLER Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, ...
Zeytinlik yangınına karadan ve havadan müdahale edildi Kazdağları eteklerindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Zeytinlik yangınına karadan ve havadan müdahale ...
İlkay Gündoğan dünya evine girdi Manchester City'nin yıldızı kır düğünü ile evlendi Dursunbey'de yapılan düğünde gelin Sara yoğun ilgiden rahatsız oldu
YEREL HABERLER İlkay Gündoğan dünya evine girdi Manchester City'nin ...
Burhaniye’de aranan ekip oldular
YEREL HABERLER Burhaniye’de aranan ekip oldular
Burhaniye’de ot yangını korkuttu
YEREL HABERLER Burhaniye’de ot yangını korkuttu
Burhaniye turizm yanında adını turşu ile duyuracak
YEREL HABERLER Burhaniye turizm yanında adını turşu ile duyuracak
Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosikletli genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosikletli genç ...
Kepsut'taki tarla yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kepsut'taki tarla yangını korkuttu
Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla ...
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa ...
Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla ...
Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti
YEREL HABERLER Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti
Bandırmaspor'un yıldızı Phılıppe Keny transferin gözdesi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'un yıldızı Phılıppe Keny transferin ...
Yangından eşyalarını kurtarmaya çalışmıştı; gözlerinde iltihap oluştu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yangından eşyalarını kurtarmaya çalışmıştı; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.