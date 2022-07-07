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Kırkpınar’da kürsü yapan Sındırgılı pehlivana davul zurnalı karşılama

İHA

Kırkpınar’da kürsü yapan Sındırgılı pehlivana davul zurnalı karşılama

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yıllar sonra Sındırgı adı kürsüye yansıdı. Sındırgı Belediyesi Güreş Takımı pehlivanı Burak Bozkurt, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde finale kalarak 38 yıl sonra ilki başardı.
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde önemli bir başarıya imza atarak Küçük Orta Küçük Boy'da finale kalan Burak Korkmaz, Kırkpınar dönüşü davullarla karşılandı. Bozkurt’un yolunu davul zurna ile kesen arkadaşları, yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
Cumhuriyet Meydanı'nda pehlivanları karşılayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da çiçek ve altın hediyesi ile 38 yıl sonra bir ilki başaran Bozkurt’u tebrik etti. İlçe esnafı da Burak Bozkurt’u dükkanları önünde alkışlarla karşıladı. Bir kuyumcu esnafı ise nazar boncuklu altın hediye ederek, ilçeye yaşattığı gurur için kendisini tebrik etti.
10 pehlivanla farklı boylarda güreşlere katılan Sındırgı Belediyesi Güreş Takımı, finale kadar yükseldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş adına güreşen, rakiplerini geride bırakarak Küçük Orta Küçük Boy'da finale yükselen Burak Bozkurt, yıllar sonra bir ilki başardı. İkincilik kürsüsüne çıkan Bozkurt, Sındırgı’nın gurur kaynağı oldu. Başarılı bir performans sergileyen Bozkurt ve Hamza Altıntaş, Küçük Orta Küçük Boy'dan, Küçük Orta Büyük Boy'a yükseldi.
Edirne’de nasibini bulduğunu ve sezon için çok çalıştığını belirten Burak Bozkurt, "Milli güreşçiyim, güreşle uğraşıyorum. Bu sezon çok çalıştık. Edirne’ye gittik, nasibimizi bulduk. Güzel bir kura çektik. Birincilik çok istiyordum, Allah’ım nasip etmedi, ikinci oldum. 38 yıl sonra bir ilki başardım" dedi.
2004 yılından bu yana ata sporuna verdikleri desteğin meyvelerini topladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bugün Şerif Pehlivanların, Mehmet Ali Yağcıların memleketinde güzel bir an. 38 sene sonra en son Mustafa Tepeli abimiz Kırkpınar’da derece yapmıştı, kürsü yapmıştı. O yıldan sonra Sındırgı Belediyesi olarak bizler gece gündüz çalıştık. Aşağı yukarı 2004’ten bu yana kadar sürekli güreşle alakalı ata sporumuza destek veriyoruz. Hamdolsun o yapılan desteklerin bugün boşa çıkmadığını gördük. Evet, Burak Bozkurt kardeşim 38 sene sonra Mustafa Tepeli’nin o Mehmet Gacaroğullarının, İbrahim Gacaroğullarının yaptığı işi tekrarladı. İnşallah akabinde yeni senelerde daha güzel, Baş Altı'ndan, Baş'a kadar, orada da inşallah altın kemeri almak en büyük hedefimiz olsun. Bizler destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sındırgı Belediyesi Güreş Antrenörü Tugay Altıntaş, takımdaki bütün pehlivanların muhteşem bir performans sergilediğini ve daha ileri seviyelere geleceklerini aktararak, "Allah’a şükürler olsun ki bu yıl 661.'si yapılan Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Sındırgımıza gurur dolu bir an yaşattık. Şükür Rabbime. Kardeşimiz Burak Bozkurt, Küçük Orta Küçük Boy'da 8 tur rakiplerini yenip, 9. turda finale çıkarak, 2.'lik nasip oldu. Yıllar sonra Sındırgı’ya madalya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Allaha şükürler olsun, bir an önce boyları hızlıca geçip Başaltına yerleşip, Başpehlivan çıkartabilmek için hayal kurmak istiyoruz. Bunun hayalini kurup gerçekleştirmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

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