Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama - Güncel haberler

        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama

        Balıkesir merkezli 6 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 02:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 02:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak, kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmayı derinleştiren ekipler, Balıkesir merkezli Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana olmak üzere 6 ilde belirlenen adreslere 14 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınıp, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. İfadeleri alınan şüpheliler Erdek Adliyesine sevk edildi. 25 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 22 akıllı telefon, 15 sim kart, 1 sim kart muhafazası, 1 banka kartı, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Otomobilin kapısı fara asılı kaldı
        Otomobilin kapısı fara asılı kaldı
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!