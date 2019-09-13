Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü),Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle),İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 Celal Emir Dede)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar),Nouri, Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 46 Gomis),Tarık Tekdal (Dk. 72 Lazar)
Goller: Dk. 4 Foxi, Dk. 32 Glumac (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Fernandes, Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor),Dk. 47 Mrsic, Dk. 61 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 87 Vukovic, Dk. 88 Serdar Güncü, Dk. 90+1 Malle (Balıkesirspor)
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