Balıkesirspor - Altınordu maç önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Balıkesirspor ile Altınordu, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Balıkesirspor son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Altınordu, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 758 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Balıkesirspor kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Altınordu sahadan galip ayrılırsa 2.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.
Balıkesirspor son haftadaki Eskişehirspor müsabasında 2-3 yenildi.
Altınordu ise Giresunspor karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.
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