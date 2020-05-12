Balıkesirspor hazırlıklarına başladı

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, kulüp tesislerinde akşam saatlerinde bir araya geldiği teknik direktör Yusuf Şimşek ve futbolcularla görüşme yaptı.

Futbolcular, ilk gün iki ayrı sahada gruplar halinde koşu çalışması gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

Oyunculardan Sezer Özmen, antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikişerli ve üçerli gruplar halinde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalara koşuyla başladıklarını aktaran Özmen, "Yavaş yavaş topla oyunlara önümüzdeki hafta geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah hem fiziksel anlamda sakatlıksız hem de hastalık konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan bütün ekip olarak antrenmanlarımızı yaparız. Kendimize azami dikkat ediyoruz. Aramızda beşer onar metre mesafe bırakıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. En azından gayret ediyoruz." diye konuştu.

Sezer Özmen, en sağlıklı şekilde lige başlamayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.