'Balina' 9 Şubat'a kadar kapalı gişe Türkiye'de ilk defa tiyatro sahnesine taşınan, İbrahim Çiçek'in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen'in rol aldığı 'Balina' oyunu Ocak ayı biletleri tükendi. 9-14-15-26 ve 27 Şubat biletleri satışa açıldı!

Craft Tiyatro, Free Stage ve Zorlu PSM ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak ilk kez Türkiye tiyatro sahnesine taşınan 'Balina' tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Biletleri kısa süre içerisinde tükenen ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in büyüleyici performansıyla sahnelenen oyunun Ocak ayı biletleri tükendi.

Her temsili büyük beğeni toplayan 'Balina'nın sınırlı sayıdaki sonra 9-14-15-26 ve 27 Şubat biletleri passo.com.tr ve tiyatrolar.com.tr’de satışa çıktı.