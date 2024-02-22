Balinalar su altında nasıl 'şarkı' söylüyor?

İNSANLARIN ‘GÜRÜLTÜSÜ’ İLETİŞİM MESAFESİNİ KISALTIYOR

Makalede ayrıca insanların ürettiği gürültünün de balinaları nasıl etkilediğine dikkat çekildi. Makalede, "Deneyleri ve modelleri bir araya getiren araştırmacılar, balenli balinaların fizyolojik olarak insan kaynaklı gürültüden kaçamadıklarına dair ilk kanıtı sunuyorlar, çünkü gürültü seslerini maskeliyor ve böylece iletişim menzillerini sınırlıyor" denildi.