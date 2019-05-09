İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan balkabağı Türk mutfağında genellikle tatlı olarak tüketiliyor. Çok iyi bir beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Sofralara çeşitli tariflerle bal kabağını getirerek vücudun enerjisini artırmak ve hastalıklardan korunmak mümkün. Balkabağı çorba olarak da tüketilince tadından yenmiyor. İşte size pratik bir baharatlı balkabağı çorbası tarifi… Püf noktaları dikkate alıp çeşitlendirdiğimiz çorba malzemelerini de eklerseniz kendinize özel bir balkabağı çorbanız bile olabilir.

BAHARATLI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

5 dilim balkabağı

1 adet büyük boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

4 diş sarımsak

Sıvı yağ

1 çay kaşığı zerdeçal

Göz kararı tuz, pul biber, karabiber

3 litre su (Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz)

1.5 su bardağı süt

2 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

BAHARATLI BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Hem besleyici hem de sağlıklı balkabağı çorbası yapılışı için öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğrayın, ardından yıkayın. Suyu ve kabakları ilave ettiğiniz tencereye küp şeklinde doğranmış patatesleri ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havuç, ufak ufak doğradığınız soğan ve sarımsağı tavada az sıvı yağı ile kavurun ve tencereye ilave edin. Tencereye et suyunu, tuzu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sebzeler pişince tencerenin altını kapayın.

Karışımı blender'dan geçirin. Süt, pul biber, karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin. Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ardından altını kapayın. Çorbanın kıvamı koyu olursa sütü koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa çorbaya süt ile birlikte yarım yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz. Balkabağı çorbanız hazır! Afiyet olsun...