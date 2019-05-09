Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balkabağı çorbası nasıl yapılır? Baharatlı balkabağı çorbası nasıl yapılır?

HABERTURK.COM

Balkabağı Türk mutfağından en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ancak balkabağı çorbası da tatlısı kadar lezzetli. Hem besleyici hem lezzetli olan balkabağı çorbasının nasıl yapıldığı merak ediyorsanız cevabı haberimizde. Peki balkabağı çorbasının tarifi nedir?

Balkabağı çorbası

İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan balkabağı Türk mutfağında genellikle tatlı olarak tüketiliyor.  Çok iyi bir beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Sofralara çeşitli tariflerle bal kabağını getirerek vücudun enerjisini artırmak ve hastalıklardan korunmak mümkün. Balkabağı çorba olarak da tüketilince tadından yenmiyor. İşte size pratik bir baharatlı balkabağı çorbası tarifi… Püf noktaları dikkate alıp çeşitlendirdiğimiz çorba malzemelerini de eklerseniz kendinize özel bir balkabağı çorbanız bile olabilir.

BAHARATLI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

5 dilim balkabağı
1 adet büyük boy havuç
1 adet orta boy patates
1 adet büyük boy soğan
4 diş sarımsak
Sıvı yağ
1 çay kaşığı zerdeçal
Göz kararı tuz, pul biber, karabiber
3 litre su (Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz)
1.5 su bardağı süt
2 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

BAHARATLI BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Hem besleyici hem de sağlıklı balkabağı çorbası yapılışı için öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğrayın, ardından yıkayın. Suyu ve kabakları ilave ettiğiniz tencereye küp şeklinde doğranmış patatesleri ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havuç, ufak ufak doğradığınız soğan ve sarımsağı tavada az sıvı yağı ile kavurun ve tencereye ilave edin. Tencereye et suyunu, tuzu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sebzeler pişince tencerenin altını kapayın.

Karışımı blender'dan geçirin. Süt, pul biber, karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin. Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ardından altını kapayın. Çorbanın kıvamı koyu olursa sütü koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa çorbaya süt ile birlikte yarım yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz. Balkabağı çorbanız hazır! Afiyet olsun...

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte soğan çorbası tarifi
TARİFLERSoğan çorbası nasıl yapılır?
Tel şehriyeli tavuk suyu çorba nasıl yapılır? Tel şehriyeli tavuk suyu çorbası nedir?
TARİFLERTel şehriyeli tavuk suyu çorba nasıl yapılır?
Patlıcan çorbası nasıl yapılır? Köz patlıcan çorbası nasıl yapılır?
TARİFLERPatlıcan çorbası nasıl yapılır? Köz patlıcan çorbası ...
Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası nedir?
TARİFLERDüğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası nedir?
Pazı çorbası nasıl yapılır? Pazılı Makarna Çorbası nasıl yapılır?
TARİFLERPazı çorbası nasıl yapılır? Pazılı Makarna Çorbası ...
Mantar çorbası nasıl yapılır?
TARİFLERMantar çorbası nasıl yapılır?
Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
TARİFLEREzogelin çorbası nasıl yapılır?
Ayvalı kereviz yemeği nasıl yapılır? İşte, nefis portakallı ayvalı kereviz yemeği tarifi...
TARİFLERAyvalı kereviz yemeği nasıl yapılır?
Sosyete mantısı nasıl yapılır? İşte, fırında hazır yufkalı sosyete mantısı tarifi...
TARİFLERSosyete mantısı nasıl yapılır?
Yenibaharlı biber dolması nasıl yapılır, kaç kaloridir? İşte, zeytinyağlı biber dolması tarifi..
TARİFLERYenibaharlı biber dolması nasıl yapılır, kaç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X