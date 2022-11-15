Balkan Arboretumu'nda görsel şölen

Araştırmacılar, doğaseverler ve öğrencilere Trakya'nın ağaç, çalı ve odunsu bitkilerini yansıtan Balkan Arboretumu, büründüğü sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine güzel bir görsellik de yansıtıyor. Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çiler Kartal, arboretumun insanlara, ağaç ve doğa sevgisi aşılayan, bilimsel ve teknik araştırmalar için materyal sağlayan önemli bir canlı ağaç müzesi olduğunu söyledi.