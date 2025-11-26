Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balkonda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel ağır yaralandı

        Balkonda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin 2'nci kat balkonunda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel E., ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 18:20 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaşındaki Veysel balkondan düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'daki olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2'nci kattaki evinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Veysel E., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Çığlıkları duyan anne Eya E. (27) koşarak aşağıya inerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veysel E., annesinin kucağında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!