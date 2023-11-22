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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balkondan düşen kadın öldü

        Uşak'ta müstakil evin balkonundan düşen kadın öldü

        Uşak'ta, müstakil evinin 2 metre yükseklikteki balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:03
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        Balkondan düşen kadın öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesi Elvanlar Mahallesi Şantiye Caddesi'nde müstakil bir evde ikamet eden Ayşe Ural (73), yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ural'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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