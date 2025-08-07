Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ballon d'Or adayları açıklandı! Ballon d'Or ne zaman verilecek, adaylar kimler?

        Ballon d'Or adayları açıklandı! Ballon d'Or ne zaman verilecek?

        Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için aday listesi açıklandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl 30 isim aday gösterildi. 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te Eylül ayında gerçekleşecek. Peki, "Ballon d'Or ne zaman verilecek, Ballon d'Or adaylar kimler?" İşte 2025 Ballon d'Or adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 20:59 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sürerken, adaylar açıklandı. Adaylar arasında genç yetenekler dikkat çekiyor. Aday listede, bir diğer öne çıkan konu başlığı ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı PSG'den 8 futbolcu oldu. Ödül töreni için geri sayım sürerken, Ballon d'Or adayları ve törenin gerçekleşeceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Ballon d'Or ne zaman verilecek, Ballon d'Or adaylar kimler?" İşte detaylar...

        2

        BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN VERİLECEK?

        Ballon d'Or'un 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.

        3

        2025 BALLON D’OR ADAYLARI KİMLER?

        ERKEKLER

        Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha (PSG), Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha (Barcelona), Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Florian Wirtz (Liverpool), Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Jr. (Real Madrid), Denzel Dumfries, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez (Inter), Harry Kane, Michael Olise (Bayern Münih), Viktor Gyökeres, Declan Rice (Arsenal), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Manchester City), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea)

        KADINLAR

        Mariona Caldentey, Steph Catley, Emily Fox, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Alessia Russo, Leah Williamson (Arsenal), Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (Barcelona), Sandy Baltimore, Lucy Bronze, Hannah Hampton, Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Klara Buhl, Pernille Harder (Bayern Münih), Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Sofia Cantore (Washington Spirit), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Cristiana Girelli (Juventus), Esther Gonzalez (Gotham FC), Amanda Gutierres (Palmeiras), Marta (Orlando Pride), Clara Mateo (Paris FC), Caroline Weir (Real Madrid)

        4

        KOPA TROPHY ADAYLARI

        Kenan Yıldız (Juventus), Lamine Yamal, Pau Cubarsi (Barcelona), Desire Doue, Joao Neves (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Estevao (Palmeiras-Chelsea), Miles Lewis Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Ayyoub Bouaddi (Lille)

        YASHIN TROPHY ADAYLARI

        Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (AlHilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Paris SaintGermain), Emiliano Martnez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Yann Sommer (Inter)

        5

        CRUYFF TROPHY ADAYLARI

        Luis Enrique (PSG), Antonio Conte (Napoli), Enzo Maresca (Chelsea), Hansi Flick (Barcelona), Arne Slot (Liverpool)

        ERKEKLER YILIN TAKIMI ADAYLARI

        Barcelona (İspanya), Botafogo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), PSG (Fransa)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar