Ballon d’Or ödül töreni için artık saatler kaldı. Futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d’Or’un sahibi bu akşam belli oluyor. 2025 Ballon d’Or adayları listesinde Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr. ve Lamine Yamal gibi yıldızlar öne çıkıyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise Kopa Trophy listesinde yer alıyor. Paris'te düzenlenecek Altın Top ödül töreninde; en iyi erkek ve kadın futbolcular, genç yetenekler, kaleciler, gol kralları, teknik direktörler, kulüpler ödüllendiriliyor. Ayrıca Sócrates Ödülü de sahibini bulacak. Peki Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2025 Ballon d’Or ödül töreni hakkında merak edilen tüm detaylar…