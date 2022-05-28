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Baltayla ATM'ye saldırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Baltayla ATM'ye saldırdı
DHA

Manisa'nın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı.

Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı.

ATM'LERDEN SONRA MARKETE SALDIRDI

Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süper marketin camına vurdu. 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süper marketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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