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        Haberler Gündem Güncel "Bana çarptı" dedi, çarpan kendisi çıktı: Gerçek sonradan ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        "Bana çarptı" dedi, çarpan kendisi çıktı: Gerçek sonradan ortaya çıktı

        Antalya Manavgat'ta hafif ticari araç bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden 100 metre uzaklıkta duran minibüsün de kazaya karıştığı belirlendi. Ürdünlü sürücü, devrilen ticari aracın kendi aracına çarpıp devrildiğini iddia etti ancak gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:27
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        Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine giden Ahmet Özge Taniş'in kullandığı hafif ticari araç, Manavgat Çevreyolunda Yemişli Mesire alanını geçtikten sonra yolun sağındaki bariyerlere çarparak devrildi.

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        Yan yatan hafif ticari aracın sürücü sıkıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı kurtarma ekibi ile polis ve sağlık görüvlileri sevk edildi.

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        Sürücü sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

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        Kazanın ardından olay yerinden 100 metre uzaklıkta duran Ürdün vatandaşı Nooreddınakh Hamdan'ın kullandığı minibüsün de kazaya karıştığı belirlendi.

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        Araç sürücüsü kaza yapan aracın önce kendi kullandığı araca çarptığını, ardından devrildiğini iddia etti.

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        Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, Ürdünlü sürücünün kullandığı aracın devrilen araca çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve kaza yapmasına neden olduğu belirledi.

        #trafik kazası
        #antalya manavgat
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