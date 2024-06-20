Bana Masal Anlatma filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesini konu alan film, ilgi çekici senaryosu ve oyuncu kadrosu ile komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Bana Masal Anlatma konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...