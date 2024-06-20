Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Bana Masal Anlatma filmi 20 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği film BKM imzası taşımaktadır. Başrollerini Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı film, 2015 yılında vizyona girmiştir. İşte komedi türünde yer alan Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncuları ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Bana Masal Anlatma filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesini konu alan film, ilgi çekici senaryosu ve oyuncu kadrosu ile komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Bana Masal Anlatma konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet