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Bana Masal Anlatma nerede çekildi? Sorusu şu an en sık merak edilenler arasında yerini aldı. Romantik komedi türünde olan filmin yönetmen koltuğuna ise Burak Aksak oturdu.
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma filmi İstanbul'un Suriçi ilçesinde çekilmiştir.
BANA MASAL ANLATMA KONUSU
Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI
Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları şöyle;
Fatih Artman: Rıza
Hande Doğandemir: Ayperi
Devrim Yakut
Tarık Ünlüoğlu
Erdal Tosun
Cihan Ercan
Burcu Biricik
Gürkan Uygun
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NASIL?
Bana Masal Anlatma filmini vizyondayken izleme fırsatı bulan sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştı...
Burak Aksak...Leyla ile Mecnun'un senaristi ve Selçuk Aydemir'in kuzeni olan Türk dizi ve sinemasının efsane senaristlerinden biri olan Burak Aksak'ın ilk uzun metrajlı filmidir.Altını çizmeliyim ki Leyla ile Mecnun kültürünü bilmeyen kişi basit bulabilir filmi.Oysa film gerek fantastik konusu gerek oyuncu kadrosu gerek eşsiz sahneleri İstanbul çekimleri ve komedisi ile tartışılmaz derecede kalite içermektedir.Cengiz Bozkurt,Yılmaz Erdoğan,Gürkan Uygun ve dahası ile kahkaha tufanı diyebileceğimiz bir film ve özgünlük açısından da bi o kadar başarılı.Süre açısından ise oldukça kısa geldi ki o da filmi sürükleyiciliği ve içine çekişinden olsa gerek.Kesinlikle tavsiye ederim hatta bu adamların her filmini sinemada izleyip destek çıkmanızı tavsiye ederim.Zira gerek dizileri gerekse filmleri ile Türk sinemasına katkıları ile Türk yapımlarını yukarlara çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.İstanbul'un eşsiz güzelliğini de başarılı kamera açılarıyla ortaya koymuştur.Elbet siyasi mesajları olacaktır bu adamlar yapıyorsa fakat yine de seviyelerini korumuşlar çok sübliminal yerleştirmişlerdir.Tavsiye ederim iyi seyirler...
Burak Aksak'ın Leyla ile Mecnun'daki başarısının bir tesadüf olmadığını gösteren, çok eğlenceli, şahane ince detayları olan, zeka ürünü bir film. Her karakterin kendi içinde yoğunluğunun olması, her karaktere başrol edasında duygu sığdırması Burak Aksak'ın en güzel yönlerinden biri. Leyla ile Mecnun hayranlarına filmde küçük mesajlar sığdırması eminim ki beni mest ettiği gibi tüm fanları da mest edecek hatta özlettirecek. Özetle, film baştan sonra hep hareketli, hep eğlenceli. Muhakkak izlenmesi gerek. Eminim "Bana Masal Anlatma" son zamanlarda çıkan zekadan yoksun bir çok komedi filminin tozunu attıracak.
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