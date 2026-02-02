Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        'Bana Yalan Söylediler'i yayınladı

        Türk Pop Müzik tarihinin zamansız şarkılarından 'Bana Yalan Söylediler', Fırat Tandoğan'ın güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu. İlk teklisi 'Bana Yalan Söylediler'i bu hafta dinleyici ile buluşturan Tandoğan'ın, önümüzdeki aylarda yayınlanacak kendi söz ve bestelerinin stüdyo süreçleri de devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bana Yalan Söylediler'i yayınladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Bana Yalan Söylediler'in sözleri efsane isim Fikret Şeneş, müziği ise José Feliciano ve Betty Cropper imzası taşıyor. Eser, Fırat Tandoğan yorumunda nostaljik dokusunu korurken, retro öğelerin de içerisinde bulunduğu çağdaş bir prodüksiyon anlayışı sunuyor. Prodüksiyonu ve düzenlemesi Alper Atakan tarafından üstlenilen şarkının; bas gitar, davul programlama ve klavye düzenlemeleri yine Atakan'a ait. Yaylılarda Türk müziğinin önemli isimlerinden Yılmaz Şenyaylar’ın katkısı, eserin duygusal yoğunluğunu güçlendiriyor.

        Şarkının duygusunu ve Fırat Tandoğan'ın sahne duruşunu yansıtan video klibi ise İmre Haydaroğlu tarafından çekildi. Fırat Tandoğan’ın yorumu; dramatik, anlatı gücü yüksek bir vokal yaklaşımı sunuyor. Sanatçı, şarkının kırılgan hikâyesini modern bir müzikal çerçeve içinde aktarırken, dinleyiciyle samimi bir bağ kurmayı hedefliyor. 'Bana Yalan Söylediler'in 2026 versiyonu Fırat Tandoğan’ın müzikal kimliğini ortaya koyan güçlü bir yorum olarak öne çıkarken görsel dünyası da bunu destekliyor.

        Fırat Tandoğan'ın ilk teklisi 'Bana Yalan Söylediler', DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayına verildi.

        #Fırat Tandoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?