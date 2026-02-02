'Bana Yalan Söylediler'i yayınladı

'Bana Yalan Söylediler'in sözleri efsane isim Fikret Şeneş, müziği ise José Feliciano ve Betty Cropper imzası taşıyor. Eser, Fırat Tandoğan yorumunda nostaljik dokusunu korurken, retro öğelerin de içerisinde bulunduğu çağdaş bir prodüksiyon anlayışı sunuyor. Prodüksiyonu ve düzenlemesi Alper Atakan tarafından üstlenilen şarkının; bas gitar, davul programlama ve klavye düzenlemeleri yine Atakan'a ait. Yaylılarda Türk müziğinin önemli isimlerinden Yılmaz Şenyaylar’ın katkısı, eserin duygusal yoğunluğunu güçlendiriyor.

Şarkının duygusunu ve Fırat Tandoğan'ın sahne duruşunu yansıtan video klibi ise İmre Haydaroğlu tarafından çekildi. Fırat Tandoğan’ın yorumu; dramatik, anlatı gücü yüksek bir vokal yaklaşımı sunuyor. Sanatçı, şarkının kırılgan hikâyesini modern bir müzikal çerçeve içinde aktarırken, dinleyiciyle samimi bir bağ kurmayı hedefliyor. 'Bana Yalan Söylediler'in 2026 versiyonu Fırat Tandoğan’ın müzikal kimliğini ortaya koyan güçlü bir yorum olarak öne çıkarken görsel dünyası da bunu destekliyor.

Fırat Tandoğan'ın ilk teklisi 'Bana Yalan Söylediler', DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayına verildi.