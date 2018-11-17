SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bangladeş'teki Türk hastanesi
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Bangladeş'teki Türk hastanesinde yüz binler şifa buluyor!

Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde Türkiye’nin kurduğu sahra hastanesi Arakanlılar için şifa kapısı oldu. Türkiye’den 28 doktor, hemşire, tekniker ve yardımcı sağlık personelinin gönüllü olduğu hastanede 8 ayda 114 bin Arakanlıya poliklinik hizmet verildi, 881 ameliyat yapıldı, 90 bebek dünyaya geldi

17.11.2018 - 09:40 | Güncelleme: Genel

MYANMAR’daki katliamdan kaçarak Bangladeş’e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı kamplarda sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Cox’s Bazar’daki kamplarda kurulan sağlık tesisleri tıbbi destek sunuyor. Ancak hastalara iyi hizmet veren hastane sayısı çok az. Türkiye Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ocak ayında kurduğu sahra hastanesinde her yaştan binlerce hastayı tedavi etmeye devam ediyor.

HERKES GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum, çocuk, enfeksiyon, iç hastalıkları ve acil poliklinik hizmetinin verildiği hastanede Türkiye’den kendi istekleriyle gelen personel çalışıyor. Meslekte 20’nci yılını dolduran anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Tülay Demir, gönüllü doktorlardan sadece biri. Mersin’de meslek yaşamını sürdüren Dr. Demir, sahra hastanesi için doktor görevlendirileceğini duyunca, “Ben giderim” demiş ve bakanlığa başvurmuş. Dr. Demir, “Yurtdışında sağlık hizmeti veren bu tarz hastaneler hakkında çok şey duydum. Buradaki insanların gerçekten çaresiz olduğunu biliyordum. Bakanlığın ilanını görünce, gönüllü oldum” diyor. 29 Ekim’de göreve başladığını söyleyen Dr. Demir, “Kabul gelince çevremdeki insanlar, ‘Nasıl gideceksin?’ dedi. ‘Orada yaşayan birileri varsa, ben de yaşarım’ dedim. Neticede birilerinin buraya gelmesi gerekiyordu” diyor.

"GÖRMEDİĞİM PETOLOJİK VAKALARLA KARŞILAŞTIM"

Hürriyet gazetesindin İdris Emen'in haberine göre Türkiye’deki ailesinden binlerce km uzakta çalışmak zor olsa da mutlu olduğunu vurgulayan Dr. Demir, “Her şeyden önce konforlu bir yaşamı ve ailemizi geride bıraktık. Ama birilerinin burada çalışması gerekiyor. Yıllardır Türkiye’de görmediğim hastalıklar, patolojik vakalarla karşılaştım” diyor. Röntgen teknisyeni Mehmet Mıh, Bodrum’dan gelmiş. Mıh, “Hem Türkiye’deki standartların dışına çıkmak hem de insanlara faydalı olmak için geldim. İnsanlarla iletişim kurmak ve adapte olmak biraz zor. Ama alıştım” diyor.

GÜNDE 10 AMELİYATA GİRİYOR

Günde ortalama 10 ameliyata giren genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Çetin, Nevşehir’den. Hastanede tedavi gören Arakanlıların kendilerini çok sevdiğini söyleyen Dr. Çetin, “Durumu bildiğim için geldim. İnsanlar çok mazlum. Bize çok güveniyor ve çok seviyorlar” diyor.

ARAKANLILAR HOŞNUT

Arakanlılar da minnettar olduklarını söylüyor. Bir buçuk aydır hastanede tedavi gören Muhammed Doha, Myanmar’da sırtından vurulmuş. Omuriliğine isabet eden mermiden dolayı sinirleri zarar görmüş, yürüyemiyor. Vücudunda yatak yarası oluşan genç, Türk doktorlar tarafından iki kez ameliyat edilmiş. Doktorlara teşekkür eden baba Huseyin Ahmed, “Çevredekiler Türkiye’nin hastanesine başvurmamı söylediler. Oğlumu muayene ettiler ve tedaviye aldılar. Doktorlar bizimle çok ilgileniyor” diyor.

ÜCRETSİZ İLAÇ SAĞLANIYOR

Hastanede Türkiye’den gelenlerin yanı sıra Bangladeşli 30 sağlık personeli daha çalışıyor. Bangladeş Sahra Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, “Genel polikliniklerde hastalara Bangladeşli doktorlar bakıyor. Biz daha çok uzmanlık gerektiren branşlarda hizmet veriyoruz. Günde ortalama 700 hastaya ulaşıyoruz. 1 Kasım itibariyle toplam 114 bin 148 poliklinik hizmeti verdik. 3 bin 259 hastaya yatakta tedavi hizmeti sağladık. 8 ayda 881 ameliyat yaptık. Hastanemizde 90 bebek dünyaya geldi. Genel cerrahi dalında en çok fıtık, guatr gibi vakalarla karşılaşıyoruz” diyor. Hastalara ücretsiz ilaç verdiklerini söyleyen Dr. Belibağlı sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Hastaların bir geliri olmadığı için ilaç alamıyorlar, biz ücretsiz veriyoruz. Görev yapan herkes özveriyle çalışıyor.”

HİJYEN MALZEMESİ GIDA KADAR ÖNEMLİ

Kamplarda hijyen en büyük sorunlardan biri. Kızılay kamptakilere toplam 52 bin hijyen kiti dağıttı. Kızılay Bangladeş Delegasyon Başkanı Cahit Sami Gün, “Kamp koşullarından dolayı burada hijyen malzemesi gıda kadar önemli. Ayda dört kez farklı kamplarda hijyen kiti dağıtıyoruz. Kitlerde kişisel temizlik malzemeleri yer alıyor. Ayrıca Kızılay olarak kişisel hijyen eğitimi de veriyoruz” diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X