MYANMAR’daki katliamdan kaçarak Bangladeş’e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı kamplarda sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Cox’s Bazar’daki kamplarda kurulan sağlık tesisleri tıbbi destek sunuyor. Ancak hastalara iyi hizmet veren hastane sayısı çok az. Türkiye Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ocak ayında kurduğu sahra hastanesinde her yaştan binlerce hastayı tedavi etmeye devam ediyor.

HERKES GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum, çocuk, enfeksiyon, iç hastalıkları ve acil poliklinik hizmetinin verildiği hastanede Türkiye’den kendi istekleriyle gelen personel çalışıyor. Meslekte 20’nci yılını dolduran anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Tülay Demir, gönüllü doktorlardan sadece biri. Mersin’de meslek yaşamını sürdüren Dr. Demir, sahra hastanesi için doktor görevlendirileceğini duyunca, “Ben giderim” demiş ve bakanlığa başvurmuş. Dr. Demir, “Yurtdışında sağlık hizmeti veren bu tarz hastaneler hakkında çok şey duydum. Buradaki insanların gerçekten çaresiz olduğunu biliyordum. Bakanlığın ilanını görünce, gönüllü oldum” diyor. 29 Ekim’de göreve başladığını söyleyen Dr. Demir, “Kabul gelince çevremdeki insanlar, ‘Nasıl gideceksin?’ dedi. ‘Orada yaşayan birileri varsa, ben de yaşarım’ dedim. Neticede birilerinin buraya gelmesi gerekiyordu” diyor.

"GÖRMEDİĞİM PETOLOJİK VAKALARLA KARŞILAŞTIM"

Hürriyet gazetesindin İdris Emen'in haberine göre Türkiye’deki ailesinden binlerce km uzakta çalışmak zor olsa da mutlu olduğunu vurgulayan Dr. Demir, “Her şeyden önce konforlu bir yaşamı ve ailemizi geride bıraktık. Ama birilerinin burada çalışması gerekiyor. Yıllardır Türkiye’de görmediğim hastalıklar, patolojik vakalarla karşılaştım” diyor. Röntgen teknisyeni Mehmet Mıh, Bodrum’dan gelmiş. Mıh, “Hem Türkiye’deki standartların dışına çıkmak hem de insanlara faydalı olmak için geldim. İnsanlarla iletişim kurmak ve adapte olmak biraz zor. Ama alıştım” diyor.

GÜNDE 10 AMELİYATA GİRİYOR

Günde ortalama 10 ameliyata giren genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Çetin, Nevşehir’den. Hastanede tedavi gören Arakanlıların kendilerini çok sevdiğini söyleyen Dr. Çetin, “Durumu bildiğim için geldim. İnsanlar çok mazlum. Bize çok güveniyor ve çok seviyorlar” diyor.

ARAKANLILAR HOŞNUT

Arakanlılar da minnettar olduklarını söylüyor. Bir buçuk aydır hastanede tedavi gören Muhammed Doha, Myanmar’da sırtından vurulmuş. Omuriliğine isabet eden mermiden dolayı sinirleri zarar görmüş, yürüyemiyor. Vücudunda yatak yarası oluşan genç, Türk doktorlar tarafından iki kez ameliyat edilmiş. Doktorlara teşekkür eden baba Huseyin Ahmed, “Çevredekiler Türkiye’nin hastanesine başvurmamı söylediler. Oğlumu muayene ettiler ve tedaviye aldılar. Doktorlar bizimle çok ilgileniyor” diyor.

ÜCRETSİZ İLAÇ SAĞLANIYOR

Hastanede Türkiye’den gelenlerin yanı sıra Bangladeşli 30 sağlık personeli daha çalışıyor. Bangladeş Sahra Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, “Genel polikliniklerde hastalara Bangladeşli doktorlar bakıyor. Biz daha çok uzmanlık gerektiren branşlarda hizmet veriyoruz. Günde ortalama 700 hastaya ulaşıyoruz. 1 Kasım itibariyle toplam 114 bin 148 poliklinik hizmeti verdik. 3 bin 259 hastaya yatakta tedavi hizmeti sağladık. 8 ayda 881 ameliyat yaptık. Hastanemizde 90 bebek dünyaya geldi. Genel cerrahi dalında en çok fıtık, guatr gibi vakalarla karşılaşıyoruz” diyor. Hastalara ücretsiz ilaç verdiklerini söyleyen Dr. Belibağlı sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Hastaların bir geliri olmadığı için ilaç alamıyorlar, biz ücretsiz veriyoruz. Görev yapan herkes özveriyle çalışıyor.”

HİJYEN MALZEMESİ GIDA KADAR ÖNEMLİ

Kamplarda hijyen en büyük sorunlardan biri. Kızılay kamptakilere toplam 52 bin hijyen kiti dağıttı. Kızılay Bangladeş Delegasyon Başkanı Cahit Sami Gün, “Kamp koşullarından dolayı burada hijyen malzemesi gıda kadar önemli. Ayda dört kez farklı kamplarda hijyen kiti dağıtıyoruz. Kitlerde kişisel temizlik malzemeleri yer alıyor. Ayrıca Kızılay olarak kişisel hijyen eğitimi de veriyoruz” diyor.

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